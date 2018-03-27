Прокуратура не готовит иски о лишении мандатов подследственных нижегородских парламентариев 

«Федеральным законодательством и, в частности, законом Нижегородской области о статусе депутата законодательного собрания предусмотрен ряд оснований для досрочного прекращения полномочий. И в число этих оснований входит вступившее в законную силу решение суда. Поэтому пока этого решения суда нет, иски не готовятся», — сообщил на пресс-конференции во вторник начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области Максим Селезнев.
Говоря о судебном решении по делу о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Бочкарева, Селезнев сказал, что сначала нужно оценить его мотивировочную часть, у прокуратуры пока на руках только резолютивная.
Напомним, что за последние месяцы были возбуждены уголовные дела в отношении депутатов законодательного собрания Нижегородской области Вадима Жука, Александра Бочкарева, Олега Сорокина, Евгения Кузьмина, Александра Глушкова.
Фото: chuvprok.gov.ru.