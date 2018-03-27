Прокуратура не готовит иски о лишении мандатов подследственных нижегородских парламентариев

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Наталья Водянова требует национальный траур в связи с трагедией в Кемерове

«Мы экономим деньги, выжигая поляну»: как живут владелец ТРЦ «Зимняя вишня» и его семья

Власти Кузбасса выплатят по 1 миллиону семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня»