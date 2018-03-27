Кто на Иосифа? Игромания возглавит сопротивление в Far Cry 5

Хватит это терпеть! Мирный округ Хоуп захвачен безжалостными религиозными фанатиками. Они разоряют дома, пугают дичь и мутят воду в реке. Пора, наконец-то, отринуть дрязги, забыть споры по поводу оценок и стать плечом к плечу на борьбу с нежелательными для любителей мирных занятий элементами!

Игромания, вся как один человек, поднимается на борьбу с Иосифом Сидом и его верными прихлебателями. Война будет долгой и нешуточной, и нам потребуется вся ваша помощь! Но она не останется безнаказанной. Мы объявляем конкурс «Вступай в сопротивление» по Far Cry 5 с ценными призами.

Любое войско рассыплется при первом же столкновении с противником, если в его главе не будет стоять достойный вождь. Но кому отдать этот ответственный пост? Сразу так и не решишь, придётся провести конкурс.

В рядах сотрудников Игромании определилось три лидера. Один из них, бесстрашный Фёдор Кокорев , уверен, что безумие и отвага приведут его отряд «Кулак свободы» к победе. У Льва Левина горячее сердце и холодная голова, и его группа сопротивления «Сила правды» полагается на точный расчёт. А от Павла Занозюка так и веет духом стелса и «Скрытой угрозой».

Они зовут вас присоединиться к любому выбранному отряду. Но каждому нужны лишь отборные и преданные делу вояки, так что всех новобранцев ждёт небольшой вступительный экзамен. Подходите к делу со всей ответственностью: отряд после вступления сменить уже нельзя!

Кто именно проявит свои стратегические таланты и боевые качества с наивысшей эффективностью, тот и возглавит Сопротивление. И безусловный лидер определится после серии трансляций, в ходе которых наши потенциальные вожди будут справляться с опасными заданиями. А вы сможете в определённые моменты вмешиваться в процесс и помогать своему командиру или вредить конкурентам!

Первый эфир состоится 29 марта в 16:00 по московскому времени. На нём вы воочию встретитесь с вожаками отрядов и их надёжными помощниками и получите ответы на все вопросы.

А теперь о главном! О призах.

Победитель в этих беспрецедентных выборах будет один. Но большой! Все приспешники лидера, лучше всего справившегося с испытаниями, примут участие в розыгрыше роскошных коллекционных изданий Far Cry 5, дополненных трёхмесячной подпиской PS Plus!

Если же вас удача вашему командиру не улыбнулась, переживать всё равно не стоит. Все участники сопротивления испытают свою удачу в розыгрыше утешительных призов: фирменных маек и кепок в комплекте с месячной подпиской на PS Plus.

Так что поспешите, вожди отрядов уже ждут своих солдат. И помните: чем раньше мы покончим с угрозой, тем скорее сможем насладиться мирной жизнью в прекрасном штате Монтана

Купить игру Far Cry 5 | Вступай в сопротивление!