В Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча представителей администрации окружной столицы и делегации ПАО «Ростелеком»

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта «Умный город» в окружной столице.

Проект предполагает внедрение комплекса технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и оказания услуг населению для создания более благоприятных условий для жизни в городском сообществе.

По словам Сергея Гусева, в Югре «Ростелеком» уже реализовал элементы «умного города» в сфере ЖКХ, транспорта и безопасности. Энергосберегающие теплопункты работают в детских садах Пять-Яха, экономят до 30% тепловой энергии. В Югорске «умное» освещение городских улиц позволяет сберечь до 44% электроэнергии.

По мнению специалистов «Ростелеком» Ханты-Мансийск имеет серьезный потенциал, чтобы стать одной из пилотных площадок в Югре для реализации комплексного проекта «Умный город».

В ходе обсуждения Майя Есина подчеркнула, что в случае принятия решения о внедрении проекта в столице региона, его архитектуру необходимо выстроить с учетом уже имеющихся в городе информационных ресурсов в различных отраслях.

«Умные» технологии в Ханты-Мансийске успешно реализуются не первый год. Среди прочего — мониторинг и учет расхода воды, мониторинг и устранение потерь энергоресурсов в зданиях и сооружениях, работа автоматизированных тепловых пунктов на объектах социальной сферы, фото-видео фиксация нарушений правил дорожного движения, мониторинг движения общественного транспорта и служб ЖКХ, энергоэффективное уличное освещение, и это не полный перечень направлений, в которых эффективно используется современные информационные системы в столице региона.

В завершение встречи участники наметили план совместных мероприятий по выработке оптимальных решений по реализации проекта «Умный город» в окружном центре.