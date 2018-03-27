В кемеровском Союзе архитекторов России рассказали, как проектировался ТЦ «Зимняя вишня»

Председатель правления кемеровского Союза архитекторов России Сергей Зыков рассказал RT, как проектировался ТЦ «Зимняя вишня». «Проект реконструкции здания кондитерской фабрики под ТРК выполнял наш архитектор Анатолий Попов . Вся проектная документация прошла государственную экспертизу и соответствовала всем необходимым требованиям», — заявил Зыков

По его словам, после этого разрабатывалась рабочая документация, и eё разрабатывал уже не Попов, а другая организация.

«Это, кстати очень плохо, что такое возможно, когда проект разрабатывает одна организация, проект утверждается, получается разрешение на строительство, а потом заказчик выбирает организацию подешевле. Рабочая документация может проходить экспертизу, а может и нет. Это определяет сам застройщик. Но по рабочей документации принимается проект в эксплуатацию. Так что теоретически, проектная документация могла отличаться от рабочей», — заявил он.