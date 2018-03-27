А мне летать охота. в Псковской области реанимируют регионального авиаперевозчика

Полеты в долг

«Псковавиа» — предприятие с богатой историей, в этом году ей исполнится 74 года. После крушения Советского Союза псковская компания переживала вместе со всей региональной авиацией тяжелые времена. Системные изменения начали происходить в «Псковавиа» с 2014 года, когда авиаперевозчик перешел в собственность региона.

В последующие несколько лет упоминания авикомпании связаны с тремя основными поводами: открытием новых маршрутов или закрытием таковых, долгами по зарплате сотрудникам предприятия и их выплате, а также вопросом сохранения летного сертификата. Еще одна тема — разговоры о расширении авиапарка, в который входили только видавшие виды Ан-24 и Ан-26, — так и осталась только заявлениями о намерениях.

Вологду и Архангельск, В 2014 году сеть пассажирских перевозок резко расширилась. Самолеты «Псковавиа» летали по маршрутам Псков Москва , Псков — Санкт-Петербург , Санкт-Петербург — Апатиты , в Брянск Курск . Затем появились рейсы в Котлас Тамбов . Только за 2014 год авиакомпания получила 189 млн рублей — 156 млн из федерального бюджета на субсидирование региональных авиаперевозок и 33 млн из бюджета региона.

В 2015 году бюджетом субсидировались шесть из тринадцати маршрутов «Псковавиа». Летом 2016 года власти Псковской области и Санкт-Петербурга договорились о работе по созданию на базе «Псковавиа» межрегиональной авиакомпании Северо-западного федерального органа с основным аэропортом базирования «Пулково». Однако эта история развития не получила.

Стоит вспомнить, что подобные планы озвучивались еще в 2013 году. Сперва на совещании в полпредстве, а затем на встрече с участием министра транспорта РФ Максима Соколова был представлен проект создания межрегиональной авиакомпании Северо-Западного федерального округа, но с базированием воздушных судов в аэропорту Пскова. В 2016 году в сотрудничестве с «Саратовскими авиалиниями» «Псковавиа» запускает маршрут на Симферополь

Между тем, сообщения о задолженности компании перед сотрудниками становится все более частыми. В мае 2016 года после вмешательства транспортной прокуратуры руководство компании выплатило почти 6 млн долгов по зарплате. История повторяется в апреле 2017 года, когда прокуратура обязывает выплатить долги по зарплате уже на более чем 8 млн рублей.

С лета 2014 года «Псковавиа» возглавляет Виктор Мартыненко. До этого менеджер, которого призвали превратить псковскую компанию в межрегионального авиаперевозчика, работал коммерческим директором «Нордавиа». За неполных четыре года своей работы Мартыненко успел отметиться не только постоянными скандалами с долгами «Псковавиа», но и с незаконным увольнением сотрудников. Так в 2015 году «ушли» из «Псковавиа» директора аэропортового комплекса Людмилу Плацинскую. Правда, через полгода суд обязал восстановить ее в должности и выплатить компенсацию.

Где твои крылья

Ситуация в «Псковавиа» стала предметом внимания врио губернатора Ведерникова в первые же недели его работы в регионе. В ноябре на рабочей встрече, посвященной выводу предприятия из кризиса, глава области заявил, что сохранение авиаперевозчика — стратегическая задача областных властей. Заместитель губернатора Александр Кузнецов тогда же сообщил, что составлена «дорожная карта», которая позволила оптимизировать расходы предприятия на 7–8 млн рублей в месяц.

Михаилом Мишустиным. В официальном заявлении администрации региона, впрочем, не было информации, что руководство компании, включая ее директора Виктора Мартыненко, несмотря на долги по зарплате, аккуратно выписывало себе немаленькие премии за работу. По словам собеседников агентства, узнав об этом, Ведерников был крайне возмущен. Он поручил разработать план антикризисных мер, а о премиях жестко рекомендовал — забыть. В ноябре же глава региона говорил о долгах «Псковавиа» на встрече с главой ФНС

В середине марта врио губернатора проводит очередное совещание, посвященное оздоровлению «Псковавиа». Контрольное управление администрации по итогам проверки вынесло очевидный вердикт: расходы предприятия не эффективны. При этом на фоне снижения объема работ росла зарплата управленческого звена. На встрече было принято несколько знаковых решений: пересмотреть состав совета директоров «Псковавиа», а руководство компании обязать согласовывать все расходы с финуправлением региона. Также поручено составить график погашения задолженности перед арендаторами воздушных судов. Это было одним из обязательных условий сохранения авиакомпанией летного сертификата, без него «Псковавиа» можно было смело хоронить.

Ведерников поставил гендиректору компании задачу составить четкий план, направленный на повышение эффективности работы предприятия, и начать гасить долги перед работниками «Псковавиа». «Необходимо, чтобы эта сумма планово и системно уменьшалась. Ситуации, когда предприятие падает в долговую яму, растет задолженность по зарплате, а руководство компании регулярно получает хорошую зарплату и плюсом выписывает себе премии, мы больше не допустим», — заявил глава региона.

16 марта сформирован новый состав совета директоров «Псковавиа», контрольный пакет голосов в котором получили представители администрации. Совет возглавил вице-губернатор Александр Кузнецов. Фактически он, становится главным лицом на предприятии, представляя интересы основного собственника.

Дальнейшая работа Мартыненко в «Псковавиа», по мнению наших собеседников, вызывает сомнения. Гендиректор предприятия не может похвастаться поддержкой коллектива, кроме того, не доверяют ему и в команде Ведерникова. А потому нельзя исключать не только увольнение, но и более жесткие меры реагирования на деятельность Мартыненко в должности гендиректора.

На встрече с коллективом компании Кузнецов сообщает о решении властей региона не только выделить на погашение долгов по зарплате 19 млн рублей, но и 18 млн — на погашение части долгов «Псковавиа» за аренду самолетов. Решение почти беспрецедентное: такие массированные финансовые вливания на погашение долговых обязательств из региональной казны коммерческой государственной компании — явление редкое. По мнению экспертов, Ведерников действительно намерен сохранить «Псковавиа», видя в развитии компании потенциал для региона.

Вывод из пике

Усилия региональных властей не остались незамеченными на федеральном уровне, сохранение летного сертификата за «Псковавиа» — четкое тому свидетельство. С этим согласны и независимые эксперты.

«Тут есть два аспекта в этом вопросе. Первое, с чем нужно было вести переговоры, это поддержка региона, которая позволит выполнять сертификационные требования, в частности выплату зарплат, ведь других интересантов пока не наблюдается. Если бы такой подтвержденной поддержки не было бы, то у Росавиации не оставалось бы вариантов, чтобы остановить бизнес компании. Второе, отсутствие проблем с безопасностью. Если бы они были, то никакие уговоры на Росавиацию не подействовали. Так что у компании, видимо, все хорошо в этом отношении», — сказал «ФедералПресс» гендиректор информационно-аналитического агентства Aviaport Олег Пантелеев

Очевидно, что в истории с псковским авиаперевозчиком продление сертификата — это далеко не точка. Проблема долгов компании сохраняется, как и не ясно пока, какую стратегию развития для «Псковавиа» выберет собственник. Нельзя исключать что в Псковскую область позволят зайти более успешному перевозчику, например, с обязательным условием эксплуатации самолетного парка «Псковавиа». По мнению экспертов, сохранение «Псковавиа» — дело крайне сложное, которое требует как минимум значительных финансовых вливаний и лоббирования интересов компании. Также, если серьезно говорить о развитии Пскова как авиагавани, остается вопрос реконструкции аэропортового комплекса.

Новый совет директоров и собственник компании в лице администрации региона, пока не торопятся оглашать подробный план действий. И используют, говоря о нем, выражение «план по повышению эффективности», но не «план развития». Осторожность понятна: чтобы говорить о каком-то развитии, рисков очень много. Вернуть хотя бы утраченные позиции, например, регулярные рейсы из Псков в Москву. Первая ласточка, кажется, появилась: Александр Кузнецов анонсировал возобновление летом полетов в Симферополь. Для выводов, что авиакомпания спасена, еще слишком рано. Чтобы вновь запустить «Псковавиа» в полет, сделать еще придется немало.