Неопубликованная фотосессия 23-летнего Брэда Питта спустя десятилетия появилась в сети 

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Фото: Жади из культового сериала «Клон» изменилась до неузнаваемости

Селену Гомес обвиняют в доведении до самоубийства 15-летней девочки

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