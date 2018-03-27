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Неопубликованная фотосессия 23-летнего Брэда Питта спустя десятилетия появилась в сети
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Неопубликованная фотосессия 23-летнего Брэда Питта спустя десятилетия появилась в сети 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
На фоне новостей о стареющем, дважды разведенном и несколько уставшем от жизни Брэде Питте предлагаем поностальгировать по Брэду совсем юному: в сети появился ранее не публиковавшийся фотосет с 23-летним Питтом. Автор фотосессии — фотограф Сандра Дауни-Данн, ныне уже вышедшая на покой, но своего звездного клиента очень хорошо помнящая. Фотосет с Питтом был сделан в тот момент, когда у юного актера совсем закончились и деньги, и удача: «Он сказал, что голоден, а денег у него нет — даже 33 центов на гамбургер из МакДональдса», вспоминает Дауни-Данн. Интересно, что спустя всего 4 года Питту-таки удалось прорваться в Голливуд — он получил свою первую успешную роль в культовой картине «Тельма и Луиза».
попкорнnews
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