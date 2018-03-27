Tele2 увеличила продажи оборудования с поддержкой LTE-450 в 6 раз 

Оператор мобильной связи Tele2 увеличил в шесть раз продажи оборудования с поддержкой сети LTE‐450, бренда Skylink. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе компании.
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LTE-450 в московском регионе были подведены за 2017 год. Количество абонентов, пользующихся этими услугами выросло за год в четыре раза.
С начала года число пользователей технологии увеличилось в четыре раза, продажи роутеров и усилительных антенн выросли в шесть раз, а выручка — в восемь раз пресс-служба
Tele2
В компании пояснили, что выручка от продажи услуг сложилась главным образом за счет корпоративных клиентов, а также проектов для государственных заказчиков — РЖД, «Аэрофлоту», «Ростелекому» и другим партнерам. Доля
B2B-клиентов
среди пользователей услуг
LTE-450 достигла 35%. Как отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов, особое внимание уделяется подмосковным проектам.
LTE-450 доступна 99% населения Московской области, что помимо массового использования сервиса, создает базу для реализации высокотехнологичных проектов, связанных с телемедициной и сельской медициной в регионе
— Антон Кондратов.
По итогам 2017 года отмечается также значительное увеличение продаж специализированного оборудования. Чаще всего абоненты покупали стационарный роутер модели
V-FL500
с набором усилительных антенн. Такой тип устройства обеспечивает мобильный интернет на максимальной скорости в условиях плотной городской застройки, либо в отдаленных районах области, где нет стабильного покрытия сети GSM.
Вторым по популярности стал мобильный роутер M1 с автономной аккумуляторной батареей. Он наиболее востребован среди путешественников, охотников и рыбаков.
Ранее стало известно, что «Ростелеком» в ближайшие два года может сократить пятую часть салонов своей розничной сети и сменить их локации. В ходе реорганизации несколько десятков будут открыты совместно с сотовым оператором Tele2.