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11 погасших городов в «Час Земли-2018»: как это было
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11 погасших городов в «Час Земли-2018»: как это было 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Весной 2018 года по всему миру прошла экологическая акция «Час Земли». Playboy собрал фотографии из разных городов мира, решивших остаться без света.
Участники ежегодной акции «Час Земли» на один час отказываются от использования электроэнергии и выключают свет везде, где это возможно.
Если обычные люди, поддерживие акцию, просто гасят свет в квартирах, то города-участники «Часа Земли» отключают подсветки на своих главных достопримечательностях, монументах и зданиях. Такое зрелище позволяет по-новому взглянуть на привычные места.
В этом году «Час Земли» прошел уже в 11-й раз. В 20.30 по местному времени 188 стран по всему миру отказались от подсветки зданий и части уличного освещения.
Первым участником акции стало островное государство Фиджи (поскольку оно является одной из самых восточных стран мира).
@earthhourofficial
Потом свет погас в Сиднее (Австралия).
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 5:21 PDT  Международная акция «Час Земли» направлена не на прямое сохранение электроэнергии, а на распространение всеобщего понимания важности экологических проблем.
Черногория.
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 4:28 PDT  Грузия. Отключенный от электричества мост Мира в Тбилиси.
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 1:47 PDT  Белоруссия.
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 12:52 PDT  Крошечное государство на острове Борнео — Бруней.
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 10:51 PDT  Во многих городах появились игрушечные панды — символ международной организации WWF.
Колизей (Италия).
Публикация от WWF International (@wwf) 24 Мар 2018 в 12:00 PDT  А вот и погасшая Красная площадь в Москве.
Публикация от WWF России (@wwfrussia) 25 Мар 2018 в 2:33 PDT  Санкт-Петербург.
Публикация от WWF России (@wwfrussia) 24 Мар 2018 в 1:35 PDT  «Спасибо Питеру! Кстати, в северной столице нас поддержал офис «ВКонтакте» — купол дома Зингер, где располагается штаб соцсети, погас ровно на 1 час»
Лондон.
Lights out here at Tower Bridge! All across the country lights are being switched off as we take part in #EarthHour pic.twitter.com/FuLulDoG4G
— Tower Bridge (@TowerBridge) 24 марта 2018 г.
Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Включенным осталось только дорожное освещение.
@wwf  Следующая акция «Час Земли» пройдет 30 марта 2019 года.
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