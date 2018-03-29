Эд Вествик находится под следствием из-за обвинений в изнасиловании

В конце прошлого года сразу две женщины обвинили Эда Вествика (30) в изнасиловании. Актер «Сплетницы» все отрицал, страсти улеглись, и мы думали, что все позади. Но оказалось, что Эд на самом деле находится под следствием. «Подтверждаю, что дело Эда Вествика передали в наш офис. Сейчас оно находится на рассмотрении. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставить никакой информации относительно пострадавших», — заявил представитель офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса

Но имена пострадавших все знают и так. Сначала в изнасиловании Вествика обвинила актриса Кристина Коэн . Якобы три года назад Кристина пришла в гости к Вествику вместе со своим парнем, и актер предложил им заняться сексом втроем, но Кристина отказалась. А позже она уснула в гостиной. Эд ее разбудил и изнасиловал. Эд в ответ заявил: «Я не знаю эту женщину. Никогда не видел ее в своем доме. Я никого и никогда не принуждал к занятию сексом. И, конечно, никогда никого не насиловал».

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А потом актриса Орели Уинн заявила почти то же самое: «Он напал на меня, прижал моё лицо к кровати и резко сдёрнул купальник. Я была в шоке от происходящего, ничего не могла сделать, ведь я маленькая и худенькая».

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