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Прокуратура: правоохранителей в НПАТ интересовали контракты на поставку топлива
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Прокуратура: правоохранителей в НПАТ интересовали контракты на поставку топлива 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Выемка не проводилась. Проводилось оперативное обследование помещения. Сотрудники полиции занимаются вопросом, в том числе связанным с изменением в одностороннем порядке цены на предоставляемое нижегородскому муниципальному предприятию топливо», — сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления по надзору за уголовно-процесуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области Олег Купцов.
Он сообщил, что о существования какого-либо уголовного дела по этому факту ему неизвестно. «Я знаю достоверно, что ведутся проверочные мероприятия», — сказал представитель прокуратуры, уточнив, что выясняются обстоятельства заключения контракта и условия его изменения.
Напомним, что 20 марта сотрудники полиции пришли в муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс». Как сообщили тогда в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, правоохранители запросили документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, они были им представлены. Сотрудников полиции интересовали документы в здании предприятия, не только в кабинете и.о. гендиректора Дмитрия Цыганкова.
Напомним также, что Дмитрий Цыганков возглавил МП «НПАТ» предприятие зимой 2016 года. С тех пор он работал в статусе и. о. генерального директора, оставаясь руководителем ЗАО «Вертикаль пром инвест», что вызывало вопросы о соблюдении антикоррупционного законодательства. В прокуратуре ранее говорили об отсутствии правовых оснований для проверки руководителя НПАТ на конфликт интересов. В администрации города отмечали, что ограничения на коммерческую деятельность распространяются на руководителей унитарных предприятий, а Цыганков лишь первый заместитель гендиректора и исполняет обязанности руководителя.
В январе 2018 года стало известно, что прокуратура направила в адрес главы Нижнего Новгорода информацию о нахождении Дмитрия Цыганкова в должности и.о. генерального директора МП «НПАТ» при том, что он является учредителем и акционером нескольких коммерческих структур.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Максим Селезнев пояснил на пресс-конференции, что прокуратура ранее не вносила представление в адрес администрацию города из-за того, что формально не было ссылок на закон, которые помогли бы прокуратуре отстоять свою позицию в суде. «Но в связи с длительным исполнением обязанностей прокуратура города констатировала факт, что несмотря на эту приставку (и. о. — прим. ред.) он осуществляет единоличное руководство этой организацией», — пояснил Селезнев.
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