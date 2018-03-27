Весной в армию пойдут 2,7 тысяч призывников из Петербурга

Весной 2018 года на военную службу отправятся 2 тысячи 725 призывников из Петербурга . Такие данные были озвучены военным комиссаром города Сергеем Качковским на заседании правительства 27 марта. «Для режимных частей будут призваны 1623 человека — это большая часть всех призывников— 59,6%, — рассказал Качковский. — Специалистов военно-учетных специальностей более 315 человек — 11,6%, имеющих высшее профессиональное образование — 551 человек — 20,2%». По словам главы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова , число уклонистов и людей, скрывающих болезни при прохождении медкомиссии, снизилось, и все больше молодых людей хотят служить в армии. Чтобы улучшить показатели, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко предложил оповещать о призывах в армию по местам учебы или работы. Кроме того, в будущем повестки могут начать доставлять сотрудники ЖКХ.