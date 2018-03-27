Ещё
Весной в армию пойдут 2,7 тысяч призывников из Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весной в армию пойдут 2,7 тысяч призывников из Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Весной 2018 года на военную службу отправятся 2 тысячи 725 призывников из Петербурга. Такие данные были озвучены военным комиссаром города Сергеем Качковским на заседании правительства 27 марта.
«Для режимных частей будут призваны 1623 человека — это большая часть всех призывников— 59,6%, — рассказал Качковский. — Специалистов военно-учетных специальностей более 315 человек — 11,6%, имеющих высшее профессиональное образование — 551 человек — 20,2%».
По словам главы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова, число уклонистов и людей, скрывающих болезни при прохождении медкомиссии, снизилось, и все больше молодых людей хотят служить в армии.
Чтобы улучшить показатели, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко предложил оповещать о призывах в армию по местам учебы или работы. Кроме того, в будущем повестки могут начать доставлять сотрудники ЖКХ.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге для «Чижика» откроют остановки лишь в мае Компания «Авто Премиум» раскрыла тайну буквы Š В Смольном почтили память жертв трагедии в Кемерово
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге201
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным79
НАТО приняло меры против российских дипломатов191
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение