В Башкирии определены общественные пространства для благоустройства

Башкирии по итогам голосования, состоявшегося 18 марта, из 109 предложенных общественных пространств для благоустройства выбраны 38 территорий — это парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и улицы. Об этом 28 марта сообщил замминистра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин

По его словам, в республике участие в голосовании приняли более 988 тысяч человек — более 53% от числа граждан старше 14 лет. На общественных пространствах проекты благоустройства будут реализовываться уже в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Список победителей размещён на сайте министерства.