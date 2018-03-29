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В Башкирии определены общественные пространства для благоустройства
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В Башкирии определены общественные пространства для благоустройства 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии по итогам голосования, состоявшегося 18 марта, из 109 предложенных общественных пространств для благоустройства выбраны 38 территорий — это парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и улицы. Об этом 28 марта сообщил замминистра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин.
По его словам, в республике участие в голосовании приняли более 988 тысяч человек — более 53% от числа граждан старше 14 лет. На общественных пространствах проекты благоустройства будут реализовываться уже в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Список победителей размещён на сайте министерства.
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