Как запачкали спецвеществом судью, который не прикасался к взятке

Высшая квалифколлегия судей 26 марта разбиралась с решением своих кубанских коллег, согласившихся на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Щербиновского райсуда Краснодарского края Александра Турицына по целому «букету» статей УК РФ . На часовом заседании, где присутствовал журналист Legal.Report, судья несколько раз прямо обвинил в провокации местное УФСБ и рассказал о постоянном давлении на него со стороны силовиков.

В зал заседаний ВККС 51-летний Александр Турицын, настроенный, судя по его виду, весьма серьезно, вошел в сопровождении своего адвоката Сергея Рухтина. Оба они внимательно слушали доклад по материалам дела, иногда обмениваясь короткими фразами.

Как сообщил докладчик, Турицын, ушедший в 2017 году в добровольную отставку после 17 лет работы в судебной системе, подал жалобу на решение ККС Краснодарского края. 19 января 2018 года квалифколлегия по представлению СКР разрешила возбудить на отставного главу суда уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2016 года судья — на тот момент являющийся председателем Щербиновского райсуда — рассматривал уголовное дело гражданина Голованя, обвиняемого по ст. 228 УК в изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере. Последний письменно заявил о фальсификации против него материалов, организованной оперативниками Ищенко, Линевым и Гореневым. Тогда Турицын, утверждают следователи, предложил указанным правоохранителям передать ему порядка четверти миллиона рублей за положительную оценку собранных доказательств и за вынесение обвинительного приговора Голованю. В октябре 2016 года Турицын прямо в здании суда получил от Горенева 230 000 руб.

Затем судья связался с другим оперативником, Ищенко, и рассказал ему, что сможет «посодействовать» всем троим в вынесении «нужного» прокурорского решения по заявлению Голованя. Для этого, по словам Турицына, следовало дать взятку прокурору Щербиновского района Сергею Котикову. Как считает следствие, служитель Фемиды обращаться к Котикову не собирался: он хотел забрать эти деньги себе. 4 февраля 2017 года Ищенко в автомобиле отдал пакет с 300 000 руб. Турицыну — и «сделку» тут же прервали сотрудники ФСБ.

Тем временем обвинительный приговор, вынесенный судьей Голованю, примерно через полгода был отменен по процессуальным основаниям. Более того, Головань, в чьих действиях в итоге не обнаружили состава преступления, получил солидную компенсацию из бюджета за незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей — около 400 000 руб. В отношении Ищенко, Линева и Горенева уголовное дело так и не возбудили, посчитав их действия вполне законными.

По окончании доклада слово дали Турицыну. Он поддержал свою жалобу, заявив, что выводы краевой ККС «основаны на противоречивых и недостоверных материалах» и «доказательства, изложенные следствием, должной мере не исследованы и не оценены». В отношении него, полагает судья, имела место «оперативная провокация» со стороны УФСБ, сопровождавшаяся фальсификацией доказательств, основанных по большей части на показаниях заинтересованных лиц, а также явной подтасовкой фактов. ККС не смутило, что описываемые события носят явно заказной характер, сетовал Турицын, уверенный — все это связано с его позицией по уголовному делу в отношении Голованя.

— Вопиющие, абсурдные по своей сути обстоятельства! — воскликнул судья. — Меня обвиняют в получении взятки за вынесение обвинительного приговора, который якобы повлиял на то, что СКР вынес в отношении оперативных работников постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, как мой приговор от 3 октября может повлиять на решение следователя, принятое еще 5 сентября?!

Турицын также пожаловался на то, что его зачем-то пытаются «выставить посредником между людьми, которые и так находятся в очень близких отношениях» (оперативники и зампрокурора района).

— Почитайте представление — там столько противоречий и несуразностей! — разволновался судья. — Да, в отношении меня совершена настоящая провокация. Непонятно и место вручаемой взятки, и время, и сумма. Лицо, которое это якобы делало, постоянно все говорит по-разному.

О провокационности действий, заявил Турицын, свидетельствует и то, что на его руках «каким-то чудесным образом» оказался спецсостав, которым оперативники помечают купюры, хотя ни к деньгам, ни к пакету он «не притрагивался», что «видно на видеозаписи».

Отвечая сам себе на вопрос, «почему все это произошло», судья рассказал об одном загадочном эпизоде многолетней давности.

— После моего назначения на должность председателя суда один бывший работник ФСБ вышел на меня и заявил, что именно он оказал неоценимую услугу в этом, — и потребовал деньги. Естественно, я отказался, это же блеф! И тогда он сказал: ты об этом очень сильно пожалеешь… Верю, что члены Высшей квалифколлегии во всем разберутся и законность восторжествует!

— Вот вы связываете произошедшее с попыткой давления на вас из-за уголовного дела в отношении гражданина Голованя. Но ведь каждый следователь, в принципе, заинтересован в вынесении именно обвинительного приговора. Вы его и вынесли. Так какое на вас давление-то потом оказывается? — с недоумением поинтересовался председатель Московского окружного военного суда Вячеслав Осин.

— Так на меня впоследствии его оказывали, этими действиями провокационными…, — смутился Турицын.

— Но чего хотели-то от вас? — спросил Осин.

— Наказать меня! — нашелся Турицын.

— Да за что же?

— За то, что я денег не дал работникам ФСБ…

— Да-а-а… не услышал я ответа — в чем же выражалось давление на вас из-за вашей позиции по делу, — разочарованно протянул Осин.

В диалог с поникшим Турицыным энергично вступил зампред ВККС, председатель 3-го окружного военного суда Александр Сбоев

— Значит, к вам пришел сотрудник ФСБ и потребовал от вас деньги за то, что он содействовал вашему назначению председателем, так? После этого незаконного обращения что конкретно вы предприняли? — спросил он.

— Я ему просто сказал — я вас не знаю… и о каких деньгах вообще можно говорить?!

— Слушайте, а это точно сотрудник был — или какой-то аферист?

— Точно знаю — бывший сотрудник ФСБ. Он всегда говорил, что у него очень большие связи!

— Почему же вы не обратились, например, в прокуратуру с заявлением о вымогательстве? Вы же судья, юрист, наконец…

— Не знаю, — вздохнул Турицын. — Посчитал, что это несерьезно… афера какая-то.

— Никуда не обращались, значит. Спасибо! — поставил многозначительную точку Сбоев.

Защитник судьи Сергей Рухтин в своем кратком выступлении практически повторил все доводы Турицына, отметив, что «судья тут сильно переживает», и именно поэтому нужно еще раз изложить его позицию. Рухтин считает, что все излагавшиеся обвинения «надуманы». Особенно возмутителен, по мнению адвоката, тот факт, что в результате обжалования приговора Голованя выпустили, заплатив ему 400-тысячную компенсацию, «а он потом вышел, напился и убил человека».

— Наличие наркотиков в крупном размере было достоверно установлено. А потом и обвинить, оказывается, в этом некого. Что же — инопланетяне, что ли, принесли эти наркотики? — ярко высказался Рухтин. — Да, похоже, имела место банальная месть со стороны сотрудников ФСБ!

Что касается, пожалуй, главного аргумента следствия — наличия специального красящего порошка на руках Турицына, то защитник назвал его «некорректным» и даже «неинтеллигентным». «Кстати, [тот,] кто должен был передать деньги, сообщил, что судья так и не взял в руки пакет, а на видеозаписи Турицын все время смотрит в мобильный телефон, ничем другим не интересуясь», — заметил адвокат.

— Я обязан вас остановить! — неожиданно прервал Рухтина председатель ВККС Николай Тимошин . — Вопрос о недопустимости доказательств мы сейчас не рассматриваем.

Представитель СКР Дмитрий Балин в свою очередь сообщил, что хронология событий в деле Турицына, позволяющая заподозрить его в противоправных действиях и выдать следователям, не нарушена. «Никакая это не провокация, а законно проведенная проверка, которая выявила несостоятельность версии судьи», — подчеркнул он. Добавив: есть аудиозаписи, на которых Турицын вполне конкретно обговаривает способ передачи ему денег, а также поясняет, за что именно они ему причитаются.

— Откуда порошок на его руках? Дело в том, что он поздоровался с тем, кто принес пакет, за руку. Вот и все, — неожиданно уточнил следователь.

А представитель Краснодарской ККС заметила, что квалифколлегией «все процедуры были проведены в соответствии с законодательством» и что «в процесс оценки доказательств ККС никак не вмешивается».

— В конце концов, судья не лишен возможности оспаривать действия следственных органов, — подчеркнула она, заканчивая выступление.

Посовещавшись минут пятнадцать за закрытыми дверями, ВККС оставила решение региональной ККС без изменения, а жалобу Александра Турицына — без удовлетворения.