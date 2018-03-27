Deutsche Bank ищет нового исполнительного директора

EPA/FELIPE TRUEBA

Крупнейший банк Германии обратился к Ричарду Гнодде, высокопоставленному руководителю Goldman Sachs, с просьбой занять пост Крайана менее чем через два года его работы на этом посту.

Кандидатура Гнодде, который является вице-председателем Goldman Sachs, как утверждается, была выбрана на фоне разногласил, которые появились у Крайна с председателем совета директоров Deutsche Паулем Ахляйтнером , сообщает издание Times.

По имеющейся информации, Гнодде отклонил это предложение. В качестве других кандидатов сейчас рассматриваются Жан-Пьер Мустье, исполнительный директор UniCredit, и Билл Винтер, исполнительный директор Standard Chartered.

Сообщается, что Крайанн и Ахляйтнер разошлись в подходе к HNA Group, китайскому конгломерату, который стал крупнейшим акционером немецкого банка, сообщает Times

Крайан и главный финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке были вовлечены в спор по поводу будущего банка, заявив о более радикальной реструктуризации, которая включала бы в себя полный пересмотр своего инвестиционно-банковского подразделения, сообщает Times со ссылкой на источники.