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Скрывающийся блогер показал лицо и еще сильнее запутал подписчиков
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Скрывающийся блогер показал лицо и еще сильнее запутал подписчиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Автор канала HowToBasic в честь 10 миллионов подписчиков раскрыл свою личность несколько раз подряд, чем ввел пользователей сети в замешательство. Разоблачение показано в ироничном видео на его YouTube-канале.
Ролик начинается со скриншотов многочисленных комментариев, в которых подписчики HowToBasic просят автора канала наконец показать лицо. Тот якобы соглашается, ставит камеру напротив зеркала и снимает с себя бинты. Как оказалось, под маской скрывался Майкл Стивенс — создатель популярного канала Vsauce (13 миллионов подписчиков).
Однако спустя несколько минут инициативу перехватил Макс Стенли с канала maxmoefoe (2,7 миллиона). Мужчина также заявил, что именно он — лицо проекта HowToBasic. Следом за ним авторство «подтвердили» еще несколько десятков популярных блогеров, включая Кейси Нейстата (9,1 миллиона), Энтони Винсента (2,5 миллиона) и DramaAlert (3,6 миллиона).
В комментариях подписчики заявили, что так и не поняли, кто настоящий автор роликов. Пользователь под ником Small Might предположил, что каждый прочитавший этот пост человек теоретически может быть создателем канала. «Получается, мы все HowToBasic? Разве мы не показываем людям, как делать разные вещи? И как их делать неправильно? Я HowToBasic, вы HowToBasic, мы все HowToBasic», — сказал он.
Австралийский канал HowToBasic появился на YouTube в 2011 году. Анонимный автор на протяжении нескольких лет выкладывает юмористичные ролики с разбиванием предметов и разбрасыванием еды, замаскированные под обучающие видео. При этом в кадре всегда появлялись только руки или ноги оператора, однако он ни разу не показывал собственное лицо.
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