Стивен Сигал вместе с основателями покинул криптовалютный проект Bitcoiin 

Актер Стивен Сигал и неизвестные основатели проекта Bitcoiin покинули криптовалтную компанию после окончания первичного размещения токенов (ICO). По собственным данным компании, в ходе ICO проект привлек более $75 млн Об этом пишет The Verge.
Издание отмечает, что с момента своего запуска Bitcoiin вызывал сомнения: основатели проекта держались в тени, однако официальным амбассадором в проекте выступал Сигал. Кроме того, до сих пор неизвестно, сколько компания привлекла на ICO.
Bitcoiin
представители компании
«С этого момента Bitcoiin будет работать в рамках собственной экосистемы и станет настоящей анонимной валютой, которую никто не контролирует».
По данным блога BehindMLM, который следит за различными системами маркетинга, за проектом стояли «очень богатые люди». Как отмечает издание, на странице Сигала в Twitter по-прежнему закреплено сообщение о том, что он выступает амбассадором проекта.
В феврале этого года актер Стивен Сигал выступил официальным амбассадором проекта Bitcoiin2Gen, который планировал провесит первичное размещение токенов. Тогда Сигал прокомментировал свою связь с проектом цитатой китайского философа Чжуан-цзы о свободе ума.
Предполагалось, что криптовалюта Bitcoiin2Gen будет работать на блокчейне Ethereum. Владельцам Bitcoiin обещали существенный доход, а тем, кто поддержит интерес инвесторов перед ICO, обещали вознаграждение. Аналогичные схемы использовали обвиненные в создании пирамид проекты OneCoin и BitConnect.
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По мнению бюро по ценным бумагам штата Нью-Джерси, компания продает незарегистрированные ценные бумаги. Кроме того, владельцы стартапа вовремя не предоставили документы о готовящемся ICO, а также не раскрыли своих имен.
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