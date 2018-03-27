Дорожники подготовили федеральные трассы ЦФО к весеннему паводку

Необходимые работы по подготовке дорог к сезону весеннего паводка проводятся на федеральных трассах Центрального и Приволжского федеральных округов, в частности, на тех дорогах, которые проходят по территории Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Федеральные дорожники регулярно проверяют состояние трасс и искусственных сооружений в Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях, а также в Республике Мордовия . Особое внимание уделяется участкам дорог, которые могут попасть в зону подтопления. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин.

«В ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» и подрядных организациях созданы специальные противопаводковые комиссии, которые определили наиболее уязвимые для подтопления участки федеральных автомобильных дорог М-7 «Волга» вместе с подъездами к Иванову и Владимиру и обходом Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве уязвимых определены участки трасс Р-600 Кострома — Иваново с подъездом к усадьбе Черневых (усадьбе Миловка), Р-158 Нижний Новгород — Саратов , Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и М-5 «Урал», подъезд к Саранску с обходами Краснослободска, Саранска и Торбеева.

Общая протяженность потенциально опасных участков составляет порядка 20 километров.

«Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья заготовлено более 18,8 тысячи кубометров инертных материалов. Подрядными организациями создано 30 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы более 190 специалистов и 134 единицы техники», — добавляется в сообщении.