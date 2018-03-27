Теперь налоги можно заплатить в смартфоне

Заплати налоги в смартфоне. Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут платить налоги через мобильное приложение. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на коллегии министерства. По его словам, эти категории налогоплательщиков будут вообще освобождены от отчетности. «Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать их онлайн с нулевыми издержками», — сказал Силуанов. Почему Минфин выступил с такой инициативой?

Андрей Крупский управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» «Власть уже неоднократно заявляла о том, что необходима автоматизация малого бизнеса, потому что администрирование этой отрасли сильно отвлекает ресурсы государственные, они, естественно, достаточно дорогие. И чем меньше будет вовлеченность непосредственно проверяющих в процессы контроля, тем государству лучше. Это в свое время касалось и вопросов консультирования, и пояснений, и контроля, и анализа, и те же онлайн-кассы, которые стали первой информационной, такой всеобщей, объединяющим решением, преследуют своей целью как можно меньше использовать человеческий фактор в контроле над малым бизнесом. Поэтому этой инициативе мы не удивлены, она совершенно себя оправдывает. Вопрос столько состоит в том, что полное отсутствие отчетности вызывает определенный вопрос, как правило, отчетность преследует своей целью зафиксировать, чем же конкретно занимается человек, то есть она формализует общую информацию о совершаемых им операциях. И потом, когда государство уже контролирует исчисленные и уплаченные налоги, она сличает отчетность с этими налогами. В ситуации, когда мы говорим, что отчетности не будет полностью, подтвердить, что человек действительно соблюдает те критерии, которые будут установлены для самозанятых, вызывает определенный вопрос».

Business FM решила спросить самих предпринимателей: как они относятся к идее платить налоги через мобильное приложение?

Виталий Янко индивидуальный предприниматель из Петербурга «В текущий момент в моем распоряжении несколько онлайн-банков для юрлиц, которые дают возможности оплаты налогов деятельности ИП без комиссий, то есть все платежи в бюджет, насколько я понимаю, формируются ими практически автоматически. Нужно просто в удобном режиме выбрать основание и предварить это каким-то подсчетом, который часто делает даже встроенная и часто бесплатная бухгалтерская система в продвинутых современных банках для юрлиц. Поэтому искать добра от добра… ну пусть это будет еще одно крутое приложение, которое будет доступно всем бесплатно без заведения расчетного счета. Хорошо, будет актуально для тех, кого забанили все банки. Наверное, при наличии черных списков, актуальных, в банках для юрлиц такое приложение имеет право на существование. И я буду рад, если на него пойдет кусочек моих налогов. С точки зрения сценариев использования, все равно, будет это мобильное приложение или мобильный сайт. Может быть, даже я против мобильного приложения, которое мне нужно один раз в квартал, которое не будет нести никакой полезной нагрузки, в этот момент занимая просто место в моем телефоне. Но в мобильное приложение, его поддержку, его развитие можно закопать изрядную кучу денег, это меня не очень радует».

Андрей Лаврентьев. С осторожностью относится к этой инициативе владелец сети закусочных, глава отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Орехово-Зуевском районе Московской области

Андрей Лаврентьев владелец сети закусочных, глава отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Орехово-Зуевском районе Московской области «Я честно говорю, все, конечно, красиво говорят, это все дело хорошее. Но, когда доходит до истины, все не так просто. Я помню знаменитые кассы, которые, говорили, облегчат жизнь всем предпринимателям, и все будет ясно, прозрачно, все в этом духе. Ну, вот уже год работаем на этой программе и одни вопросы пока только. Поэтому как они это приложение сделают, как оно будет работать, я не знаю. Возможен вариант того, что оно удобным будет, но опять нужно это все попробовать и пощупать».