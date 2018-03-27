Кузбасские депутаты выделили 50 миллионов рублей семьям погибших 

Кемеровские депутаты направили 50 миллионов рублей на оказание помощи людям, потерявшим родных при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Такое решение было принято сегодня на внеочередной рабочей сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.
Участники заседания почтили минутой молчания память жертв трагедии.
— Законопроектом увеличены бюджетные ассигнования на 50 миллионов рублей на оказание экстренной адресной материальной помощи семьям погибших, — сообщили «РГ» в пресс-службе парламента. — Средства будут выделены за счет перемещения бюджетных ассигнований с межбюджетного трансферта, предусмотренного на предоставление бюджетам муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Ранее «РГ» сообщала о том, что кабинет министров выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по одному миллиону рублей. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев также заявил о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Областные власти возьмут на себя все расходы, связанные с организацией похорон.
Вчера бизнесмен Денис Штенгелов, являющийся совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня», заявил о готовности выплатить семьям погибших по три миллиона рублей.