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«Распилили, разобрали, вынесли»: в Няндоме сотрудник УК за необычный «ремонт» отправится в колонию
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«Распилили, разобрали, вынесли»: в Няндоме сотрудник УК за необычный «ремонт» отправится в колонию 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Работник управляющей компании ООО «Ремстрой» признан виновным по двум статьям. Он вместе с коллегой похитил канализационные трубы из двух домов на улице Строителей.
31-летний Андрей Пономарев и Дмитрий Вавилов 9 и 10 сентября испортили систему канализации домов № 20 и № 23б на улице Строителей. Вавилов смог уйти от следствия, а его коллеге повезло меньше. Несмотря на раскаяние и признание вины, суд учел судимость Пономарева и приговорил к 2 годам и 5 месяцам колонии.
— Пришли, распилили, разобрали и вынесли эти трубы. Так как они сотрудники управляющей компании, у них были ключи и доступ в подвалы. При разборе труб прорвало канализацию, достаточно сильно был затоплен подвал. В таком состоянии он находился несколько дней, пока жильцы не забили тревогу. Потом приехали специалисты и выявили это преступление, — рассказала Юлия Бубновская, пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области.
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