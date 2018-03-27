«Распилили, разобрали, вынесли»: в Няндоме сотрудник УК за необычный «ремонт» отправится в колонию

Работник управляющей компании ООО «Ремстрой» признан виновным по двум статьям. Он вместе с коллегой похитил канализационные трубы из двух домов на улице Строителей. 31-летний Андрей Пономарев Дмитрий Вавилов 9 и 10 сентября испортили систему канализации домов № 20 и № 23б на улице Строителей. Вавилов смог уйти от следствия, а его коллеге повезло меньше. Несмотря на раскаяние и признание вины, суд учел судимость Пономарева и приговорил к 2 годам и 5 месяцам колонии. — Пришли, распилили, разобрали и вынесли эти трубы. Так как они сотрудники управляющей компании, у них были ключи и доступ в подвалы. При разборе труб прорвало канализацию, достаточно сильно был затоплен подвал. В таком состоянии он находился несколько дней, пока жильцы не забили тревогу. Потом приехали специалисты и выявили это преступление, — рассказала Юлия Бубновская, пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области