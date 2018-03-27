Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку

Заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

К эффективности работы своего заместителя у Аксенова возникли вопросы.

— К большому сожалению, работа по многим вопросам на должном уровне не была организована, — прокомментировал мотивы отставки Аксенов.

В качестве основных претензий к своему бывшему заместителю глава Крыма назвал проблему пробок в столице республики, а также непрозрачный механизм формирования цен на воду.

— До сих пор не решен вопрос ликвидации пробок в Симферополе . Схема новых маршрутов движения в городе не утверждена. Это направление курировал вице-премьер Серов, — уточнил Аксенов. — Эффективность расписания и схемы организации маршрутной сети — вопрос также до сих пор не решенный, и с транспортниками у вице-премьера слабый контакт. Вопросы определения правильности тарифов на воду тоже входил в сферу деятельности Серова. Решение этой проблемы до сих пор не найдено.

Также Серов курировал сферу энергетики. Работу подчиненных ему компаний связывали с переносом сроков ввода в строй энергоблоков новых крымских ТЭС. Не объясняя причины, на этой неделе руководство ГУП «Черноморнефтегаз» подало в отставку. Несмотря на это, ситуацию в энергетической отрасли Серову публично в упрек не ставили.

После отставки Серова курируемые вице-премьером отрасли временно распределили между собой другие заместители председателя правительства Крыма.