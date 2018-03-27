Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку 

Заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
К эффективности работы своего заместителя у Аксенова возникли вопросы.
— К большому сожалению, работа по многим вопросам на должном уровне не была организована, — прокомментировал мотивы отставки Аксенов.
В качестве основных претензий к своему бывшему заместителю глава Крыма назвал проблему пробок в столице республики, а также непрозрачный механизм формирования цен на воду.
— До сих пор не решен вопрос ликвидации пробок в Симферополе. Схема новых маршрутов движения в городе не утверждена. Это направление курировал вице-премьер Серов, — уточнил Аксенов. — Эффективность расписания и схемы организации маршрутной сети — вопрос также до сих пор не решенный, и с транспортниками у вице-премьера слабый контакт. Вопросы определения правильности тарифов на воду тоже входил в сферу деятельности Серова. Решение этой проблемы до сих пор не найдено.
Также Серов курировал сферу энергетики. Работу подчиненных ему компаний связывали с переносом сроков ввода в строй энергоблоков новых крымских ТЭС. Не объясняя причины, на этой неделе руководство ГУП «Черноморнефтегаз» подало в отставку. Несмотря на это, ситуацию в энергетической отрасли Серову публично в упрек не ставили.
После отставки Серова курируемые вице-премьером отрасли временно распределили между собой другие заместители председателя правительства Крыма.
Серов был назначен на должность в Совете министров региона в июле 2017 года. На эту работу он пришел из администрации Судака. Вместе с ним из Судака на должность министра ЖКХ Крыма перешла Марина Горбатюк. На заседании правительства Аксенов опроверг появившуюся инсайдерскую информацию об отставке Горбатюк.