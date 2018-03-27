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«Мы экономим деньги, выжигая поляну»: как живут владелец ТРЦ «Зимняя вишня» и его семья
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«Мы экономим деньги, выжигая поляну»: как живут владелец ТРЦ «Зимняя вишня» и его семья 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: Главный региональный
Денис Штенгелов будет допрошен по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Между тем, по словам миллиардера, в настоящий момент он является бенефициаром части ТРЦ, исключая таким образом причастность «КДВ Групп» к комплексу, передает ТАСС.
«Компания «КДВ групп» никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании «Кондитерус ком», а эта компания является собственником «Кемеровского кондитерского комбината». Именно комбинат строил торговый центр», — сообщил Штенгелов.
По данным портала «Life», свой первый капитал миллиардер заработал, продавая оптом семечки. После этого он приобрел кондитерскую фабрику и скупил компании практически всех своих конкурентов. В одном из своих недавних интервью, характеризуя специфику управления бизнесом, Шенгелов сказал: «Мы экономим деньги, выжигая поляну». По версии журнала Forbes, холдинг «КДВ Групп» входит в топ-100 крупнейших частных компаний в России. Бизнесмен может позволить себе жить вместе с семьей в Австралии. Его сыновья — Иван и Алексей — профессионально занимаются спортом.
Старший сын Иван занимается большим теннисом, зачастую отдыхает на горнолыжных курортах. Молодой человек также не упускает возможности похвастаться своими фотографиями с посещения футбольных матчей Еврокубков. Помимо этого, «русский гангстер», как он сам себя называет, зачастую осуществляет перелеты на частных самолетах и проводит время с друзьями.
Известно, что младший сын Алексей также профессионально занимается большим теннисом, однако о своих увлечениях и досуге в социальных сетях сообщать не предпочитает. По-видимому, профессиональное увлечение сыновей сподвигло Шенгелова построить огромную по своим масштабам академию тенниса и гольфа в Австралии, который, к слову, возглавила его старшая сестра Юлия. Младшая сестра Оксана держит свой ресторан в Томске.
Известно, что семья Штенгелова зачастую арендует для своих перелетов бизнес-джеты, стоимость которых начинается от нескольких десятков тысяч долларов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как торговыми центрами с миллиардными оборотами управляют небольшие ООО и к чему это приводит.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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