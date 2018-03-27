«Мы экономим деньги, выжигая поляну»: как живут владелец ТРЦ «Зимняя вишня» и его семья

Денис Штенгелов будет допрошен по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Между тем, по словам миллиардера, в настоящий момент он является бенефициаром части ТРЦ, исключая таким образом причастность « КДВ Групп » к комплексу, передает ТАСС

«Компания «КДВ групп» никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании «Кондитерус ком», а эта компания является собственником «Кемеровского кондитерского комбината». Именно комбинат строил торговый центр», — сообщил Штенгелов.

По данным портала «Life», свой первый капитал миллиардер заработал, продавая оптом семечки. После этого он приобрел кондитерскую фабрику и скупил компании практически всех своих конкурентов. В одном из своих недавних интервью, характеризуя специфику управления бизнесом, Шенгелов сказал: «Мы экономим деньги, выжигая поляну». По версии журнала Forbes, холдинг «КДВ Групп» входит в топ-100 крупнейших частных компаний в России . Бизнесмен может позволить себе жить вместе с семьей в Австралии . Его сыновья — Иван и Алексей — профессионально занимаются спортом.

Старший сын Иван занимается большим теннисом, зачастую отдыхает на горнолыжных курортах. Молодой человек также не упускает возможности похвастаться своими фотографиями с посещения футбольных матчей Еврокубков. Помимо этого, «русский гангстер», как он сам себя называет, зачастую осуществляет перелеты на частных самолетах и проводит время с друзьями.

Известно, что младший сын Алексей также профессионально занимается большим теннисом, однако о своих увлечениях и досуге в социальных сетях сообщать не предпочитает. По-видимому, профессиональное увлечение сыновей сподвигло Шенгелова построить огромную по своим масштабам академию тенниса и гольфа в Австралии, который, к слову, возглавила его старшая сестра Юлия. Младшая сестра Оксана держит свой ресторан в Томске

Известно, что семья Штенгелова зачастую арендует для своих перелетов бизнес-джеты, стоимость которых начинается от нескольких десятков тысяч долларов.