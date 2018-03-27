Полный Мундиаль. Н. Новгород — нефутбольный город, где деньги растут на голове

«Советский спорт» продолжает оценивать города-организаторы ЧМ-2018 по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, а также готовность стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных апартаментов, точек питания и развлекательной инфраструктуры — важнейшие аспекты для болельщиков, которые приедут сюда в июне 2018 года на футбол.

На прошлой неделе мы отчитывались о своем визите в Казань , пока самый лучший город на нашем пути. Вечером второго дня мы закинули чемодан не верхнюю полку, отвернулись к стеночке купе, а утром, когда проснулись, за окном был уже Нижний Новгород — еще один отличный вариант совместить два города ЧМ-2018 и сэкономить на одной ночи в гостинице.

В этот раз повезло — в купе ехал только один наш корреспондент. Поезд оказался фирменным: с зарядками в купе, удобными полками, вежливыми проводницами и даже завтраком «в номер».

Город: 5 Первые минуты в Нижнем Новгороде привели в шок. Складывалось впечатление, что этот новенький подвижной состав прошел сквозь время и доставил нас прямиком в середину 90-х.

Выход в город — по улице. Под ногами рытвины, галька, немного плитки, грязь, лед… За руку хватают таксисты, обещающие недорого отвезти куда угодно. Выходишь из вокзала, а перед тобой вырастает ЦУМ . Но это не тот красивый московский ЦУМ, это советско-нижегородский ЦУМ, тоже из 90-х.

К гостинице идти влево — под железнодорожным мостом. По пути — вход в станцию метро «Московская», цыганка, торгующая всякой мелочью, пара пьяниц, столбы, обклеенные ворохом разноцветных объявлений: «купим волосы дорого», «досуг недорого», «излечим от наркозависимости», «деньги в долг»… Объявлений было так много, что ближе к гостинице уже начал складываться карикатурный образ среднестатистической нижегородки: лысая наркоманка-проститутка, вставшая на панель, чтобы платить по многочисленным кредитам. На самом деле в городе очень приятные девчонки, с волосами.

По пути к гостинице — обшарпанные дома, какой-то сгоревший склад, прикрытый огромным плакатом ЧМ-2018, отпечатанным еще до жеребьевки, дешевые хостелы и столовые… Мне потом уже объяснили, что район вокзала — на самый приятный в городе. Но, как оказалось, есть и похуже — в районе станции метро «Заречная» люди продолжают жить в деревянных полуразрушенных домах. Это уже не 90-е — это что-то послевоенное. Там же — рынок в лучших традициях перестройки — абсолютно неподконтрольное никому место. Хотите экстрима? Погуляйте в районе улицы Шмидта.

Компенсирует все это небольшой район центра, который сосредоточился в старом городе начиная от стен Нижегородского Кремля — улица Большая Покровская. Это — местный «Арбат». Здесь все более или менее прилизано, украшено и красиво — туристам понравится. Есть и интересные магазины народного промысла, и развлечения, и даже смотровые площадки с отличным видом на стадион и Волгу. Главное — не пытаться выйти за пределы центра, вас это вряд ли порадует. Даже дорога к стадиону…

Стадион: 7 Нижегородский стадион выглядит очень красиво, чем-то отдаленно напоминая краснодарский «Колизей», наверное, своей формой шайбы. Пока район вокруг стадиона не застроен, на него приятно смотреть и вблизи, и издали — почти от стен Кремля. Арена стоит практически на берегу Волги, поэтому и со стадиона, с верхних ярусов, будет открываться потрясающий вид.

Арена практически готова принимать футбольные матчи. Завершены почти все работы, установлены кресла, закончена отделка, внутри потихоньку подрастает газон. Вокруг стадиона никакой спешки. В выходной строители отдыхают, а не трудятся в несколько смен, как в Самаре . Площадь вокруг стадиона уже расчищена и почти полностью выровнена — осталось только, как сойдет снег, закатать все это в асфальт и возвести входную группу, что делается очень быстро из сборных конструкций.

Кто будет играть на этом стадионе — другой вопрос. Сейчас в городе на высоком уровне играет только один клуб — «Олимпиец», о котором мало кто вообще слышал. Да и уровень высок только относительно — нижняя часть турнирной таблицы в первой лиге.

Транспорт: 6 Транспортная система в городе выстроена хорошо: много маршрутов наземного транспорта, которые выполняют более или менее свежие автобусы, особенно, если сравнивать с ЛиАЗами из Саранска . Присутствует метрополитен. Станций не так много, но они достаточно удобно расположены. Обычные туристы, если остановятся в центре, подземкой вряд ли будут пользоваться. Но, если выбирать квартиру для аренды в каком-нибудь другом районе, можно подыскать что-нибудь недалеко от станции — будет удобно добираться до центра под землей.

Про вокзал мы уже частично написали. Основное здание вокзала впопыхах реконструируется. Вот всегда возникает вопрос: почему нельзя было сделать все это заранее, ведь о ЧМ-2018 стало известно в 2010 году — времени был целый вагон? В общем, пока вокзал не доделан, пользоваться им просто невозможно: камера хранения в каком-то закутке, миниатюрный зал ожидания, куда все не помещаются, запутанная логистика. Да и окрестности вокзала — на самое приятное место. Зато отсюда удобно отправляться в Москву — три часа и ты уже в столице, проехав на скоростном «Стриже». В принципе, в Нижний Новгород можно приезжать на игру утром, гулять по городу, смотреть футбол, и уезжать вечером.

Если вы живете недалеко от центра, удобно будет пользоваться услугами такси. Опять-таки, советуем использовать приложения — так выйдет намного дешевле. Рублей за 100-150 можно доехать из точки А в точку Б в пределах того, что может интересовать гостя города.

В городе есть аэропорт. Новый терминал был введен в эксплуатацию в 2016 годы и выглядит вполне свежо и приятно. Вряд ли на него выпадет огромная нагрузка. Так что, со своими функциями аэропорт «Стригино» справится. До центра города от него — 18 км. Если хотите попасть сразу в гостиницу — лучше использовать такси. Выйдет это рублей в 300-350.

Размещение: 7 Гостиниц в Нижнем Новгороде много — есть из чего выбрать. В этом городе мы вновь, как и в Казани, не стали выискивать проблемные варианты. Вместо этого — пригляделись к самому «вкусному» из того, что было. Как иначе назвать 4-звездочный отель, одноместный номер в котором стоит 1890 рублей в сутки? Понятно, что на время ЧМ-2018 цена взлетит, но из-за официального статуса гостиницы, она не выйдет за пределы нормы. Речь об отеле Marins Park — бывшая государственная гостиница «Центральная», такие есть в каждом крупном городе.

Конечно, четыре звезды гостинице дали с небольшой натяжкой. Сервис в отеле отличный — жаловаться не приходится. Но это — старое советское здание с низкими потолками, крохотными номерами… То есть, формально отель, наверное, как-то и втиснулся в четыре звезды, но внутри — совсем не то, что вы ждете от гостиницы с таким рейтингом. Хотя, для ценника в 1890 рублей — вполне сойдет. разместили на самом высоком этаже с таким вот видом…

В отеле есть сауна, бильярд и даже стриптиз-клуб. Бывшие посетители гостиницы рассказывали о том, что периодически в номере раздавался телефонный звонок — девушка на другом конце провода предлагала свои нескромные услуги за умеренную плату. Нам так не звонили — может уже и излечили отель от этой «болезни».

Здесь же в здании — крупный супермаркет — будет чем поужинать даже в номере. Завтрак — шведский стол с достаточно большим выбором и потрясающим залом и столиками с видом на Волгу. Пешком до стадиона от этого отеля можно неспешно дойти за 15 минут. Столько же занимает до него и дорога от вокзала.

Общепит: 7 В гастрономических вопросах город ничего особенного предложить не может — стандартный набор разных национальных кухонь вроде итальянской, японской, кавказской, американской. Плюсом идут обычные рестораны и кафе с кухней, которую принято называть европейской — стандартный выбор привычных блюд.

Носиться по городу в поисках, где бы поесть, тоже не придется — хватит Большой Покровской улицы и переулков с улицами, которые к ней примыкают. Предложения здесь более чем достаточно. До сюда, как это принято говорить, «добралась Москва»: есть модные ныне кафе с бургерами, крафтовые пивные, частные кондитерские и еще много мест с модной ныне концепцией. Кормят, кстати, вполне годно, так что, проблем с этим в Нижнем Новгороде возникнуть не должно.

Фастфуды в основном сосредоточены в торговых центрах. Местные фуд-корты — неплохое место, чтобы поесть «на бегу».

Досуг: 6 Программа досуга в Нижнем Новгороде тоже более или менее стандартна. Местный «Арбат» предлагает испугаться в Комнате страха», посмеяться в «Доме смеха», пройти какие-то квесты, посмотреть на экзотических животных.

Главное развлечение в Нижнем Новгороде — созерцание. Центральная улица кроме красочных и попсовых развлечений предлагает множество красивых памятников архитектуры. Большая Покровская упирается в местный Кремль — чудесное место, которое обязательно стоит посетить.

От Кремля можно пройти в сторону Волги. С холма открывается отличный вид на реку и на стадион. Вокруг разбросаны многочисленные старинные храмы, к которым ведут указатели на русском и английском языках.

Дальше будет приятно спуститься вниз — прогуляться вдоль Волги, или пересечь ее по мосту. А там и до стадиона рукой подать. Летом можно будет прокатиться по Волге на корабле — отдельное удовольствие, которым лучше не пренебрегать. С реки открывается отличный вид и на стадион, и на Кремль.

Во второй день пребывания в Нижнем Новгороде, в четверг, перед поездом можно было успеть посмотреть игру ЦСКА в Лиге Европы. Час поисков бара, где проходили бы спортивные трансляции, не увенчался успехом. Даже подсказки местных не помогли. В итоге пришлось устроиться перед панорамным окном в большом торговом центре с видом на город в закате и смотреть игру на экране телефона.