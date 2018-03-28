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Росреестр проконсультирует жителей девяти округов
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Росреестр проконсультирует жителей девяти округов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня специалисты Росреестра проводят выездные консультации для граждан сразу девяти административных округов столицы. Новый метод работы они применят в рамках встреч префектов округов с жителями Москвы.
Новый формат получения консультаций у сотрудников Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 28 марта будет доступен в Центральном, Западном, Восточном, Северном, Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Новомосковском и Троицком округах.
— Консультации, проводимые специалистами управления, в первую очередь направлены на повышение юридической грамотности жителей города, — пояснил «ВМ» руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Наиболее часто волнующий москвичей вопрос — это оформление прав на жилье, тем более что теперь все услуги доступны в электронном виде.
Часто вопросы возникают у жителей Новой Москвы.тЛюди спрашивают о регистрации жилых домов, межевании участков, порядке изменения адреса. Для присвоения адреса необходимо написать заявление в Департамент городского имущества Москвы. Тогда адрес автоматически поменяют уже без участия заявителя. А жители ВАО чаще других интересуются регистрацией недвижимости по реновации, поскольку первый дом в рамках программы уже заселяется. Можно принести с собой документы, и специалисты вас проконсультируют.
Кстати, предварительной записи на встречи не требуется.
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