Росреестр проконсультирует жителей девяти округов

Сегодня специалисты Росреестра проводят выездные консультации для граждан сразу девяти административных округов столицы. Новый метод работы они применят в рамках встреч префектов округов с жителями Москвы

Новый формат получения консультаций у сотрудников Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 28 марта будет доступен в Центральном, Западном, Восточном, Северном, Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Новомосковском и Троицком округах.

— Консультации, проводимые специалистами управления, в первую очередь направлены на повышение юридической грамотности жителей города, — пояснил «ВМ» руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов . — Наиболее часто волнующий москвичей вопрос — это оформление прав на жилье, тем более что теперь все услуги доступны в электронном виде.

Часто вопросы возникают у жителей Новой Москвы.тЛюди спрашивают о регистрации жилых домов, межевании участков, порядке изменения адреса. Для присвоения адреса необходимо написать заявление в Департамент городского имущества Москвы. Тогда адрес автоматически поменяют уже без участия заявителя. А жители ВАО чаще других интересуются регистрацией недвижимости по реновации, поскольку первый дом в рамках программы уже заселяется. Можно принести с собой документы, и специалисты вас проконсультируют.

Кстати, предварительной записи на встречи не требуется.