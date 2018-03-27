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Вопрос предоставления социальных карт студентам всех форм обучения могут рассмотреть в Госдуме в апреле
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Вопрос предоставления социальных карт студентам всех форм обучения могут рассмотреть в Госдуме в апреле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Возможность предоставления социальных карт студентам всех форм обучения могут рассмотреть в комитете Госдумы по науке и образованию уже в апреле. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Борис Чернышов.
«Я думаю, что выступлю с этой инициативой (о предоставлении социальных карт студентам всех форм обучения, — прим. Агентства «Москва») в апреле», — сказал депутат.
Раннее Б. Чернышов заявил агентству «Москва», что для всех категорий людей, которые относятся к статусу «студент» должны быть равные возможности независимо от формы обучения.
В настоящее время социальную студенческую карту москвича имеют право получать граждане, независимо от места жительства, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Москвы по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и граждане, имеющие место жительства в Москве, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за пределами Москвы по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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