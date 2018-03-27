Разве превосходные джентльмены могут солгать?

Текущий скандал вокруг покушения на бывшего перебежчика, который восемь лет был никому не нужен, и вот, внезапно, был кем-то отравлен — мы точно не знаем кем, но, определенно, кем-то, кому это было нужно, полезно и выгодно — задвинул на второй план раскрытие чудовищного шпионско-террористического, вредительского заговора, в котором принимали участие Владимир Рубан и бывшая героиня Украины , а ныне вскрывшаяся путинская консерва Надежда Савченко

Но у этих двух параллельно развивающихся эпопей есть нечто общее.

Напомним, что два года назад Надежду Савченко судили в России . Ее обвиняли в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка Антона Волошина под Луганском . По версии следствия, она была наводчицей в батальоне «Айдар» и передала координаты российской съемочной группы украинским военным.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала полномочия Надежды Савченко как члена Ассамблеи от Украины — что должно было обеспечить ей международный иммунитет, потребовав освободить ее «в течение 24 часов или передать третьей стороне».

Савченко в тюрьме объявила голодовку, и весь мир с волнением следил за состоянием ее здоровья. Мировая пресса была полна статей, обличавших тирана и прославлявших героиню, являвшую собой несокрушимый дух украинского народа.

Короче, весь цивилизованный мир объединился с теми россиянами, кто еще сохранил честь и совесть, требуя свободы для оклеветанной тираном героини. Дело кончилось для нее благополучно — Путин ее помиловал, и она живой и здоровой вернулась на Украину.

Но в эти дни она вновь брошена за решетку. Ее арестовали по обвинению в тяжких, и, заметим, несколько гротескных преступлениях — но уже у нее на родине.

Что же, так бывает — сначала революционера преследует царская охранка, потом — родное НКВД. Превращение Савченко из старого большевика, героя революции и любимца партии в фашистского прихвостня и троцкистко-бухаринского, шпионско-террористического изверга показывает, насколько сложным и нелинейным может быть процесс декоммунизации.

Перефразируя нашего общего классика, можно заметить, что «Тому не нужно далеко ходить, у кого товарищ Сталин за плечами».

Но где же Мировое Сообщество? Где же все честные и неравнодушные люди? Где же деятели искусств, так любящие, во глубине мордорских кофеен, возвысить свой голос в защиту чести и свободы? Где голос Всего Цивилизованного Мира, обличающий тирана и разоблачающий его смехотворные инсинуации?

Никому и дела нет. Всем плевать на украинскую Жанну д’Арк. Ноль эмоций. Никаких заголовков в мировой прессе, никаких демонстраций в мировых столицах, никаких хэштегов #freesavchenko, ничего.

Но для проправительственных блогеров в украинском интернете, именуемых «порохоботами», превращение героини народа во врага народа создает некоторое затруднение. То, как они из него вышли заслуживает особого внимания.

То ли по подсказке, то ли инстинктивно, они выбрали наиболее выгодную в этом случае стратегию — не защищать выдвинутые против Савченко обвинения, а просто исходить из них как из твердо установленного факта.

Не «Савченко действительно планировала устроить бойню в Раде при помощи минометов, гранат и автоматов, этому есть такие-то доказательства», а «в ответ на наглое бесчинство Савченко, которая планировала устроить в Раде бойню, мы, сознательные патриоты, все, как один человек, ответим…».

Дискуссия о правдоподобности самого обвинения — или, хотя бы, технической осуществимости такого злодейства — объявляется законченной, не начавшись. Все сознательные патриоты исходят из того, что обвинение несомненно верно, и это вопрос уже решенный.

Это так и с делом Скрипалей — «в ответ на наглое бесчинство России, которая развязала химическую войну против Британии, мы, сознательные граждане Свободного Мира, все, как один человек, ответим…».

Этап расследования и поиска доказательств просто пропускается — потому что виновные назначены уже до всякого разбирательства. Что делает само разбирательство крайне проблематичным — если хоть что-то считать давлением на следствие, то вердикт, заранее вынесенный политической элитой, является наиболее жесткой формой такого давления. Мелким чиновникам будет несколько непривычно бросать вызов лидерам свободного мира.

Принятие политически правильной версии событий требуется не данными или логикой, а политической лояльностью. Есть превосходные джентльмены, воплощающие собой величайшие западные принципы, есть злой диктатор, который со своей бензоколонки агрессивно шатает Цивилизованный Мир — на чьей ты стороне? Кому ты доверяешь? Разве превосходные джентльмены могут лгать?

Тут человек охлажденный может заметить, что, разумеется, могут — отчего бы им и не лгать?

У всех на памяти, как американские и британские спецслужбы сознательно сфальсифицировали данные об иракском ОМП, чтобы развязать войну, в которой погибли тысячи американцев, сотни британцев и не поддающееся учету число иракцев. В Ираке до сих пор продолжается бесконечный кровавый хаос. Никто не был за это наказан, никто даже не был с позором изгнан из общественной жизни.

Напротив, те же благородные борцы за свободу, которые стояли за иракской войной, с тем же негодующе-праведным видом продолжают те же воодушевляющие речи, исполненные того же возвышенного пафоса. То есть даже фальсификация свидетельств с целью развязывания кровопролитной войны совершенно не несет ни уголовных, ни политических рисков. А тут речь идет просто о дипломатическом кризисе, который ни к каким потерям среди британских военнослужащих не приведет.

Но могут ли британские спецслужбы прямо поднять руку на своих граждан?

Ну, если вам так хочется верить, что не могут, вы можете считать смерть Дэвида Келли самоубийством. Но, со стороны глядя, это очень подозрительное самоубийство. То есть и лгать, и убивать своих невинных сограждан превосходные джентльмены вполне могут.

Это еще не доказывает ничего в отношении конкретно дела Скрипалей, но это побуждает нас признать, что версия, продвигаемая британскими властями, совершенно не является очевидной.

Когда вокруг нас грохочет очередная кампания «все честные люди планеты негодуют, обличают, требуют», мы, конечно, не можем предвидеть, как оно все обернется через два года. Мы можем только учесть опыт предыдущих кампаний.

Может оказаться, что джентльмены преднамеренно лгали, а газеты охотно тиражировали ложь, и никто не будет за это наказан. Так бывает. А героиня антипутинского сопротивления может оказаться путинской шпионкой. Опыт — даже небольшой — научает смотреть на вещи с некоторой охлажденностью.