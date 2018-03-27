26-летняя студентка из Лондона продала за $1,4 млн девственность своему кумиру — голливудскому актеру. На «продажу» попали и россиянки

Британская 26-летняя студентка решила продать свою девственность и выставила этот «лот» на онлайн аукцион, где получила предложение в 1,4 млн долларов от некоего «голливудского актера». Эта ставка стала последней, и теперь девушка, так и не дождавшаяся в своей жизни «того самого мужчину», станет женщиной в объятиях незнакомца.

Проживающая в Лондоне Жасмин попала в поле зрения прессы еще в прошлом году, когда разместила свою анкету на сайте эскорт-агентства

Cinderella Escorts

в разделе «Девственницы» в надежде заработать денег на свой собственный бизнес. Там опубликованы анкеты еще несколько десятков девушек, которые хотят расстаться с «невинностью» за крупную сумму денег. Есть среди них и молодые россиянки, украинки. Всего представители эскорт-агентства утверждают, что располагают анкетами нескольких сотен девственниц. Там особо подчеркивают, что это настоящие девственницы, ни у одной из них не было операций по восстановлению девственной плевы.

Агенты Cinderella Escorts сопровождают «проданных» девушек до отелей, где «покупатель» и получает их в свое распоряжение на одну ночь. Агентство, как посредник в этой финансовой операции, получает 20 процентов от общей суммы.

Как пишет

Жасмин встретилась с каждым из них, чтобы понять, с кем ей придется иметь дело. Все три претендента на право стать у нее первым отобедали с девушкой и пообщались с ней. Жасмин назвала такой жизненный опыт «удивительным». Но, по ее словам, два претендента оказались «слишком стары» для нее. А вот третий джентльмен, актер, сразу покорил девушку — она его знает по фильмам. Теперь долгожданная ночь должна пройти в апреле в отеле, который будет выбран по договоренности сторон.

"Мои родители поддержали меня во всем. Они все знают и согласны со мной, — рассказала девушка. — Мне уже 26 лет. Я достаточно взрослая, чтобы принимать решения, что именно делать со своим телом. К тому же я знаю этого актера, я всегда была его большой поклонницей. И, если честно, я больше возбуждена не мыслью о потере девственности, а тем, что встречусь со своим кумиром".

"Но кто знает, как и чем я буду возбуждена, когда мы встретимся в отеле", — игриво предположила Жасмин.

В официальном заявлении, размещенном на сайте эскорт-агентства, девушка написала, что даже не мечтала, что получит такую огромную сумму за свою плеву: «Но больше всего я удивлена тем, кто выиграл мой аукцион. Это настолько удивительно!»

В защиту своего решения Жасмин написала, что «каждая девочка сделала бы то же самое в моем положении, это лучше, чем подарить себя человеку, с которым ты потом все равно расстанешься».

Интересно, что объяснения всех девушек, продавших свою девственность через сайт Cinderella Escorts абсолютно одинаковы.

18-летняя

модель Александра, заключившая в марте 2017 года такую же сделку через это агентство, но на гораздо большую сумму — 2,5 миллиона долларов, также говорила, что лучше отдастся бизнесмену из Гонконга , чем «будущему бойфренду, который, возможно, в какой-то момент бросит меня».

Затем была продана девственность

19-летней Жизели

почти за 3 млн долларов бизнесмену из Абу-Даби , который на торгах за молодое горячее тело обошел ставки того самого «голливудского актера» из Лос-Анджелеса и еще какого-то российского политика, готового отдать за Жизель 1,8 млн долларов.

Продать «за дорого» свою девственность хотят также россиянки, украинки, девушки из стран СНГ Основатель Cinderella Escorts Ян Закобиельский, управляющий этим бизнесом из Германии , считает, что девственность — такой же уникальный товар как хорошее старое вино или раритетный автомобиль.

Такого уникального товара на его сайте достаточно. Среди претенденток на миллионы есть не только американки, испанки, немки, но и русские и другие выходцы из стран постсоветского пространства. На эти деньги они хотят учиться за рубежом, много путешествовать, обеспечить свое будущее.

В 2016 году на сайте Cinderella Escorts появилось объявление

20-летней российской студентки, которая хочет получить за свою девственность минимум 180 тысяч евро, чтобы оплатить свое обучение. Будущий врач Ариана написала, что она еще никогда не занималась сексом в своей жизни, а означенная сумма ей необходима, чтобы получить образование за границей. В течение двух лет аукцион так и не состоялся.

Есть на страничке

"девственность на продажу"

Казахстана, представительницы Украины Киргизии и других стран бывшего СССР.

19-летняя

украинка Саша

мечтает получить минимум 30 тысяч евро. Эти деньги ей нужны, чтобы учиться в Лос-Анджелесе, а потом ей хотелось бы получить роль в каком-нибудь фильме.

19-летняя

девушка из Киргизии, назвавшаяся Селин, продаст свою девственность за 50 тысяч евро, чтобы помочь своей семье и обеспечить свое будущее.

Еще одна 20-летняя

девушка из Киргизии

по имени Лилли просит 20 тысяч евро Эти деньги нужны ей, во-первых, чтобы получить образование в одной из лучших школ бизнеса, и во-вторых, чтобы профинансировать свое собственное изобретение, которое, как она верит «может изменить мир».

20-летняя

Джиа из Казахстана

просит также 50 тысяч евро, потому что ее сестра очень больна — у нее рак, и она нуждается в пересадке.