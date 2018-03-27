Балтийск присоединился к всероссийской программе «Самбо в школу»

В стенах ДК Балтийска необычное театрализованное представление. Спектакль называется «Как защитить себя при помощи навыков владения боевого самбо». В ролях воспитанники местной школы этого исконно русского боевого единоборства. Высокие потолки, колонны, красивая люстра и плюс новый ковер, теперь у ребят появились комфортные условия для занятий.

Владимир Хлопецкий, президент «Федерация самбо и дзюдо Калининградской области»:

— Детям нравится, и больше детей начнёт заниматься. Когда детям рассказывают про азы самбо, они в него влюбляются и начинают им заниматься профессионально, когда массовость эта переходит в качество.

Борцовский ковёр в Балтийске появился в рамках проекта «Самбо в школу». Теперь ученики в рамках третьего урока физкультуры будут осваивать азы единоборств. Плюс вид борьбы станет один из базовых для области.

— Этот вид спорта может претендовать на федеральную поддержку. В этом году мы получили определенную сумму денег, которые в том году являлись базовыми, это большая сумма. Вместе с нашим софинансированием — около 18 миллионов. Распределяем мы эту сумму не равномерно между всеми видами спорта, а распределяем в зависимости от результатов.

В следующем году в Балтийске пройдёт один из этапов региональных соревнований по самбо. Здесь надеются провести состязания международного уровня. При поддержке правительства Калининградской области в самом западном городе страны планируют начать строительство ФОКа.

— Мы готовим проект по поручению губернатора физкультурно-оздоровительного комплекса, где будет универсальный зал и зал единоборств, и мы сможем с дома культуры переехать в 2020 году.

Сейчас на занятия самбо в Балтийске выстроилась целая очередь из местных ребят. Возможно, в дальнейшем они станут призёрами первенств Европы и мира.