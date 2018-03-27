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Брелоки «Стрелка» с приложением «Тройки» начали продавать на ж/д станциях
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Брелоки «Стрелка» с приложением «Тройки» начали продавать на ж/д станциях 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Брелоки «Стрелка» с приложением карты «Тройка» начали продаваться в кассах Центральной пригородной пассажирской компании, приобрести брелок можно на более чем 30 остановках пригородных электричек в Москве и ближайшем Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Кассы ОАО «Центральной ППК» для продажи брелоков были выбраны не случайно. В Подмосковье проживает большое количество пассажиров, которые ежедневно совершают поездки на общественном транспорте в столицу. Помимо «Стрелки» для областного транспорта и «Тройки» для столичного, на брелок можно записать билет или проездной на электричку», — сообщил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.
Он подчеркнул, что, таким образом, не нужно использовать несколько карт, а формат проездного в виде брелока делает ежедневное использование общественного транспорта еще более удобным.
По функционалу брелок не отличается от «классической» пластиковой карты «Стрелка», на нем установлено два транспортных приложения с самостоятельными балансами. Брелок выполнен из прочного пластика, он водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям. Стоимость брелока составляет 350 рублей.
«Примерно год назад мы впервые выпустили проездные в виде брелоков, и количество их продаж говорит о том, что этот продукт востребован среди пассажиров. Развитие дистрибуции открывает для нас новые перспективы в части производства лимитированных серий разных форматов билетов, а также возможность выпуска альтернативных проездных», — подчеркнул директор по маркетингу и коммуникациям карты «Стрелка» Алексей Фролов.
Оплатить проезд «Стрелкой» можно на всех видах общественного транспорта в Подмосковье: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.
При помощи «Тройки» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах «Аэроэкспресс», а также вход в интерактивный музей «Лунариум», «Московский зоопарк» и другие.
«Помимо касс ЦППК брелоки можно приобрести в некоторых салонах связи «Мегафон», корпоративных магазинах Сбербанка и в интернет-магазине www.ilovesberbank.ru», — уточняется в сообщении.
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