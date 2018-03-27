В Кургане депутаты поспорили с правительством о местах для встреч с избирателями

ФЗ № 107, вступивший в силу в прошлом году, регулирует порядок встреч депутатов всех уровней с избирателями. А исполнительная власть в регионах теперь устанавливает перечень мест и помещений для таких встреч и порядок их предоставления. Поправки в областной закон возлагают эти полномочия на правительство области и органы местного самоуправления.

Представляя депутатам поправки в первом чтении, начальник управления внутренней политики правительства Владимир Саблин сообщил, что предварительно в Кургане и Шадринске для таких встреч выделяется по одному специально отведенному месту. Проект распоряжения по этому поводу еще разрабатывается.

Депутаты встретили проект настороженно. Член парламента Юрий Александров ЛДПР ) выяснял, войдут ли в этот перечень придомовые территории. А лидер КРО КПРФ Василий Кислицын предложил вновь разрешить публичные акции на центральной площади Кургана. По его мнению, перевод массовых мероприятий в Кургане с центральной площади на территорию у Дворца культуры машиностроителей неоправдан: «там интенсивное движение транспорта», отметил он. «Городская администрация искусственно нас ограничивала в проведении мероприятий во время выборов президента. Это подтверждено решением Курганского городского суда», — сказал Кислицын. Но Владимир Саблин возразил, сообщив, что этот вопрос никак не связан с рассматриваемым законопроектом. «У нас есть нормы закона, которые определяют проведение мероприятий на этой территории. Но предложение мы готовы рассмотреть», — заключил он.

Юрий Александров заметил, что при организации массовых мероприятий необходимо обеспечить транспортную доступность. И если будет всего одно место для встреч в столице Зауралья, то добраться туда из Заозерного или Восточного микрорайона или окраинных поселков в разных концах города будет нелегко. Таких мест должно быть много, считает депутат. Владимир Саблин сообщил, что муниципалитеты могут принять дополнительные перечни таких мест и помещений.