День карьеры-2018 пройдет в Приморье 30 марта

«День карьеры-2018» с участием крупнейших работодателей Дальнего Востока пройдет для студентов и выпускников Дальневосточного федерального университета в пятницу, 30 марта. Масштабное событие состоится при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и группы компаний HeadHunter.

Вместе с ярмаркой вакансий соискателей ждет насыщенная программа мастер-классов и тренингов. Представители АРЧК проведут семинар «Ключевые работодатели Дальнего Востока и востребованные компетенции», специалисты HeadHunter помогут составить резюме и расскажут, как успешно пройти собеседование. Студенты и выпускники смогут принять участие в деловых играх, лекциях и презентациях разных компаний, а также узнать, какие требования работодатели предъявляют к кандидатам при трудоустройстве.

«В последнее время работодатели предлагают гибкие условия для учащихся, и «День карьеры» — это реальный шанс найти работу, — отмечает заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

К «Дню карьеры» студентам и выпускникам рекомендуют заготовить несколько копий резюме, ведь каждый участник ярмарки вакансий может получить приглашение на интересную работу, стажировку или практику.

Открытие «Дня карьеры-2018» состоится 30 марта в 14:00 в корпусе А (уровень 4), ярмарка вакансий будет работать до 18:00. Для участия в семинарах и мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться.