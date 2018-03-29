Ещё
День карьеры-2018 пройдет в Приморье 30 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

День карьеры-2018 пройдет в Приморье 30 марта 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
«День карьеры-2018» с участием крупнейших работодателей Дальнего Востока пройдет для студентов и выпускников Дальневосточного федерального университета в пятницу, 30 марта. Масштабное событие состоится при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и группы компаний HeadHunter.
Свои вакансии для бизнеса, судостроения, промышленности, государственной службы и других сфер деятельности предложат более 50 крупнейших компаний. Среди работодателей — Администрация Приморского края, Владивостокский морской торговый порт, Арбитражный суд Приморского края, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Центр судоремонта «Дальзавод», «Транснефть — Дальний Восток», «Сбербанк», «Владхлеб», «Coca-Cola HBC Россия», дилерские центры «Тойота» и «Лексус», развлекательный комплекс Tigre De Cristal и другие.
Вместе с ярмаркой вакансий соискателей ждет насыщенная программа мастер-классов и тренингов. Представители АРЧК проведут семинар «Ключевые работодатели Дальнего Востока и востребованные компетенции», специалисты HeadHunter помогут составить резюме и расскажут, как успешно пройти собеседование. Студенты и выпускники смогут принять участие в деловых играх, лекциях и презентациях разных компаний, а также узнать, какие требования работодатели предъявляют к кандидатам при трудоустройстве.
«В последнее время работодатели предлагают гибкие условия для учащихся, и «День карьеры» — это реальный шанс найти работу, — отмечает заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.
К «Дню карьеры» студентам и выпускникам рекомендуют заготовить несколько копий резюме, ведь каждый участник ярмарки вакансий может получить приглашение на интересную работу, стажировку или практику.
Открытие «Дня карьеры-2018» состоится 30 марта в 14:00 в корпусе А (уровень 4), ярмарка вакансий будет работать до 18:00. Для участия в семинарах и мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться.
Отметим, врио Губернатора края Андрей Тарасенко уделяет особое внимание привлечению молодых кадров в регион. Глава региона подчеркнул, что Приморье сегодня заинтересовано в высококвалифицированных кадрах, а также в том, чтобы молодые специалисты работали в крае.
АиФ-Владивосток: последние новости
Аграрии Приморья вышли в поля Гербу Владивостока исполняется 135 лет Между законом и разумом: приморцы воюют за землю, отданную под ДВгектар
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло51
Россия приготовила ответ США104
Азербайджан забраковал российское оружие302
Блогер Варламов задержан в Москве61
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине713
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение