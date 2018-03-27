Созданный на Урале робот для диагностики ЛЭП начали экспериментально внедрять в Дубае

"По результатам завершившейся выставки в Дубае мы запустили проект пилотного внедрения комплекса «Канатоход» в Dubai Electricity and Water Authority — это государственная компания, обеспечивающая электро— и водоснабжение в Дубае. В данный момент определена пилотная воздушная линия электропередачи, мы уже на нее выезжали, собираем информацию для построения цифровой 3D-модели, чтобы провести тут комплексные инженерные испытания «Канатохода», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего более 20 электросетевых компаний различных стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии , Индии, Пакистана Эфиопии , запросили коммерческие предложения на покупку диагностического комплекса. «Более того, состоялись предметные переговоры с ближневосточной компанией Aamal Group и подписан первый зарубежный контракт о совместном исследовании рынка на $20 тыс.», — уточнил Лемех.

"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.