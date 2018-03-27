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Созданный на Урале робот для диагностики ЛЭП начали экспериментально внедрять в Дубае
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Созданный на Урале робот для диагностики ЛЭП начали экспериментально внедрять в Дубае 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Разработчики комплекса для диагностики и технического обслуживания линий электропередачи (ЛЭП), который был создан в Уральском федеральном университете (УрФУ), запустили пилотный проект по внедрению робота в Дубае — крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель проекта, директор малого инновационного предприятия УрФУ «Лаборатория будущего» Александр Лемех.
"По результатам завершившейся выставки в Дубае мы запустили проект пилотного внедрения комплекса «Канатоход» в Dubai Electricity and Water Authority — это государственная компания, обеспечивающая электро— и водоснабжение в Дубае. В данный момент определена пилотная воздушная линия электропередачи, мы уже на нее выезжали, собираем информацию для построения цифровой 3D-модели, чтобы провести тут комплексные инженерные испытания «Канатохода», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего более 20 электросетевых компаний различных стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Эфиопии, запросили коммерческие предложения на покупку диагностического комплекса. «Более того, состоялись предметные переговоры с ближневосточной компанией Aamal Group и подписан первый зарубежный контракт о совместном исследовании рынка на $20 тыс.», — уточнил Лемех.
"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.
Проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности. Проект получил ранее поддержку фонда «Сколково» — грант первой стадии в размере 20 млн рублей, а также 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку. Разработка комплекса осуществляется при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. На данный момент «Канатоход» проходит опытную эксплуатацию в ОАО «МРСК Урала» ПАО «Россети».
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