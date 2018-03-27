Как в России отреагировали на бойкот ЧМ-2018 Исландией и другими странами

Сергея Скрипаля. Власти Исландии объявили, что не будут отправлять официальных лиц на чемпионат мира по футболу в России . Островное государство присоединилось к бойкоту, объявленному Великобританией Польшей . В то же время глава МИД Австралии сначала заявила о «возможных мерах», касающихся ЧМ, но позже уточнила, что не имела в виду бойкот. Игнорировать мундиаль также не намерены власти Германии Сербии . В Госдуме считают, что дипломатический бойкот не скажется на проведении турнира. Вслед за Великобританией о бойкоте чемпионата мира футболу в России объявили власти Исландии. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства островного государства. Отмечается, что причиной для такого решения стало дело об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ

«Все основные союзники и партнёры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с отравлением в Солсбери, в том числе Скандинавские страны, большинство членов НАТО и несколько государств Евросоюза . К числу мер, принятых Исландией, относятся заморозка двустороннего диалога с российскими властями на высшем уровне. Вследствие этого руководство Исландии не будет посещать Россию во время чемпионата мира по футболу», — сказано в заявлении.

О возможном бойкоте мундиаля со стороны исландских официальных лиц стало известно неделю назад. Тогда министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что подобный вопрос обсуждается в правительстве.

«Очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы всё ещё обсуждаем», — заявил Тордарсон 19 марта.

Ранее о бойкоте чемпионата мира по футболу на уровне официальных лиц заявила Великобритания. В Россию не приедут британские министры и члены королевской семьи. Также об отказе участвовать в церемонии открытия турнира заявил президент Польши Анджей Дуда

Ряд стран продолжают обсуждать возможный бойкот турнира. Эту информацию подтвердили министерства иностранных дел Швеции Дании . Глава внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп заявила, что правительство рассматривает вопрос о посещении чемпионата мира в качестве одной из ответных мер в отношении России.

«Есть огромное количество вариантов ответных действий, которые могут быть предприняты. Кубок мира — одна из таких мер», — приводит слова Бишоп австралийское издание SBS News.

Однако через некоторое время глава австралийского МИД уточнила, что не имела в виду бойкот.

«Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018», — написала Бишоп в своём Twitter.

Таким образом, Австралия присоединилась к лагерю стран, которые не собираются игнорировать главное футбольное событие этого года. Ранее Ангела Меркель от лица Германии и стран ЕС заявляла, что речи о бойкоте чемпионата мира в связи с отравлением Скрипаля не ведётся. Также посол Сербии в России Славенко Терзич утверждал, что подобный вопрос в его стране не поднимается.

Бойкот Исландии и отказ от подобной меры со стороны Австралии прокомментировали в Государственной думе. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Чепиков заявил в беседе с RT, что отказ официальных лиц от приезда в Россию не скажется на проведении турнира.

«Сохраняется противостояние. Плохо, что оно переносится на спорт. Политика уже глубоко погружена в спортивные мероприятия, в том числе такие важные, как чемпионат мира. На его проведении это не кажется. Приезжают болельщики поддержать свои команды, все билеты распроданы. Несмотря ни на что спортивный праздник состоится, и чемпионат мира по футболу пройдёт у нас на очень высоком уровне. Сейчас ярко выражена полярность в международных отношениях. Уже многие страны становятся зависимыми от решения других крупных держав. Я рад, что у Австралии есть собственная позиция по этому (вопросу. — RT) и что у нас есть определённые союзники», — отметил Чепиков.

Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов назвал принятое исландской стороной решение её собственной проблемой.

«Я вообще считаю, что политика не должна ни в коей мере регулировать или регламентировать спортивные отношения. Все эти крупные соревнования, как и Олимпийские игры, существуют для примирения. Какие представители? Они будут в футбол играть? Это их желание, их решение и их проблемы. Решение Австралии говорит о том, что у них есть взвешенная позиция относительно каких-то радикальных решений. Они это обсудили и приняли своё решение, отличное от других», — заключил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.