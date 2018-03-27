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21 марта состоялась встреча с главой управы Ясенево В. М. Толчеевым
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21 марта состоялась встреча с главой управы Ясенево В. М. Толчеевым 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Встреча главы управы В. М. Толчеева прошла в школе № 1561 по адресу: ул. Паустовского, д. 6, корп. 2.
В зале собрались неравнодушные жители района. Сначала перед собравшимися выступил заместитель директора по содержанию и благоустройству ГБУ «Жилищник района Ясенево» Виталий Сергеевич Носов. Он рассказал о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период. Все жители активно выразили желание принять участие в субботниках, которые пройдут в районе Ясенево 14 и 21 апреля 2018 года.
В ходе встречи от жителей района поступило 30 обращений, на которые главой управы В. М. Толчеевым, В. С. Носовым и другими руководителями района Ясенево были даны исчерпывающие ответы.
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