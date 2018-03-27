21 марта состоялась встреча с главой управы Ясенево В. М. Толчеевым

Встреча главы управы В. М. Толчеева прошла в школе № 1561 по адресу: ул. Паустовского, д. 6, корп. 2.

В зале собрались неравнодушные жители района. Сначала перед собравшимися выступил заместитель директора по содержанию и благоустройству ГБУ «Жилищник района Ясенево» Виталий Сергеевич Носов . Он рассказал о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период. Все жители активно выразили желание принять участие в субботниках, которые пройдут в районе Ясенево 14 и 21 апреля 2018 года.

В ходе встречи от жителей района поступило 30 обращений, на которые главой управы В. М. Толчеевым, В. С. Носовым и другими руководителями района Ясенево были даны исчерпывающие ответы.