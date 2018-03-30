Молочные реки: в Удмуртии прошел Молочный форум

Ижевск. Удмуртия . Большой молочный форум прошел в Удмуртии с 27 по 31 марта 2018 года. Его участники обсудили состояние молочной отрасли в России , глобальные тенденции в современном животноводстве, вопросы эффективности и роста объемов производства молока, управления стадом и технологического сопровождения.

Нидерландов, В качестве спикеров на форум приехали эксперты в области молочного животноводства с мировым именем из Ирландии Белоруссии , России. Они и рассказали о том, в чем же заключается секрет тех самых трех «К» большого молока.

Так, по словам Александра Коробейникова , заместителя гендиректора ООО «КОМОС ГРУПП» по развитию сельхозпроизводства, чтобы получить высокопродуктивную корову необходимо сочетать три «К» эффективного животноводства. Первое — это качественная генетика. Второе — корма: начиная с первый дней теленка необходимо правильно выращивать, с использованием сбалансированных кормов. Третье — кадры. «У нас еще пятилетку назад в сельском хозяйстве трудилось около ста тысяч человек, сегодня — всего тридцать тысяч. Поэтому специалисты должны уметь многое, в том числе, работать на оборудовании, которое производит компания ДеЛаваль», — отметил Александр Коробейников.

Заместитель гендиректора КОМОС ГРУПП про успех в молочном производстве

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-30.

Главной темой второго и третьего дней форума стала долгая и продуктивная жизнь коровы. Сейчас Удмуртия уверенно входит в пятерку лидеров по производству молока в России. Но цели еще более амбициозные — увеличить производство практически на четверть.

Помочь в этом должна модернизация молочных ферм. Как рассказали побывавшие на форуме представители крупнейшего мирового производителя оборудования для молочного животноводства, компании DeLaval, на примере агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» можно видеть, насколько растут надои на современных производствах. Сейчас на предприятиях агрохолдинга содержится 14 тыс. коров, это 6% от всего поголовья республики. По итогам 2017 года производство молока в холдинге выросло почти на 5% и составило 42 тыс. тонн.

«Сейчас мы работаем практически со всеми фермами, которые входят в агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», — рассказал Николай Тимошенко , президент компании DeLaval. — «Практически с первого года нам удалось улучшить экономические и финансовые показатели этих ферм».

Александр Коробейников слова коллеги подтверждает: «За четыре года надой на корову увеличился более чем на тысячу килограмм. Это серьезный рост, который стал возможен благодаря внедрению новых технологий и в кормопроизводстве, и в содержании, и в кормлении, и в доении. Лидером по итогам 17 года среди хозяйств агрохолдинга стал агрокомплекс „Бабинский“. Здесь надой на корову составил 7 тысяч в год; на Гольянской и, Нечкинской производственных площадках — вообще 7300 надой, лидер по беспривязному содержанию — это Прикамский комплекс». Задачи у нас амбициозные, цель — по итогам следующего года должны выйти на продуктивность 7 тысяч молока в год на корову.

На фермах агрохолдинга КОМОС ГРУПП растут надои

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-30.

Столь представительный молочный форум в Удмуртии смог состояться «с легкой руки» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», который стал одним из его инициаторов и организаторов.

Сам агрохолдинг активно внедряет новые технологии и принцип «трех К» на своих производствах. Благодаря этому по итогам 2017 года средняя продуктивность молочного стада в холдинге составила 6,5 тысяч килограммов молока на голову, что на 200 килограммов выше уровня предыдущего года.