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Главный антикоррупционер страны готовится к отставке
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Главный антикоррупционер страны готовится к отставке 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Всем, кому все время мешала Корчак, ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, «связи с Народным фронтом», голос, внешность и т. п., хочу сообщить — в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «бремя славы» переложу на чужие плечи», — написала Корчак.
Глава НАПК выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.
В ноябре возник конфликт между НАБУ и НАПК. Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование по факту возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
В свою очередь руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций, в частности, по указаниям из Администрации президента. Она также сообщила о том, что передала соответствующие материалы в НАБУ.
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