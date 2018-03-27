Главный антикоррупционер страны готовится к отставке

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Всем, кому все время мешала Корчак , ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, «связи с Народным фронтом», голос, внешность и т. п., хочу сообщить — в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «бремя славы» переложу на чужие плечи», — написала Корчак.

Глава НАПК выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.

В ноябре возник конфликт между НАБУ и НАПК. Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование по факту возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.