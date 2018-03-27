Инновационные новостройки в Рыбинске оказались из пенопласта

«Живые» стены

— Мы все смотрели и удивлялись необычной технологии, применявшейся при строительстве этих домов: вертикально ставились тонкие металлические профили, которые обычно используют для гипсокартона, крепились между собой, потом обшивались фиброцементными плитами, и внутрь этой конструкции заливались смешанные с бетоном белые гранулы — ну что-то вроде раскрошенного пенопласта. Эта крошка у нас тут долго потом валялась во дворах, — рассказала по дороге к «объектам» неожиданная попутчица Валентина Васильевна, которая оказалась не только жительницей соседнего с новостройками дома, но и инженером-строителем. — В таком доме, возможно, и тепло, но ведь эта крошка может просесть, будут щели, чрезмерная слышимость и так далее.

…Светло-желтые трехэтажные и четырехподъездные дома на улице Щепкина, 29а и 29б в Рыбинске издали выглядят даже симпатичными, хотя и удивляют полным отсутствием балконов. Но вблизи испытываешь шок: стены в трещинах, глухой торец, который должен быть идеально ровным, напоминает мятый картон, а цоколь у построек разрушен и заплесневел так, будто домам уже лет по восемьдесят, если не больше. Во многих местах отвалившаяся от цоколя штукатурка обнажила гранулированный пенополистирол, который при несильном надавливании просто выкрашивается из стены.

Те же «белые шарики» валяются на лестницах в подъездах: они сыплются из чердачных перекрытий, лючки в которых, ведущие под крышу, строители не удосужились как следует обшить. Сами же лестницы потихоньку превращаются в урны для мусора, потому что промежутки между ступеньками, так называемые подступеньки, зашиты… гипсокартоном. Во многих местах он, естественно, уже вылетел, и вся грязь со ступенек летит во внутреннее пространство лестничного марша.

Но главное — трещины. Вертикальные, горизонтальные, они повсюду: на стенах, потолках, у каждой входной двери, у окон, на балках перекрытий. Стены, на которой не было бы трещин, в этих домах найти, наверное, невозможно. В квартире Ирины Городничевой в щель от пола до потолка шириной полсантиметра входит 20-сантиметровая линейка. Причем трещина идет из подвала до третьего этажа дома и со временем только увеличивается. В квартире Василия Радчука стены «ходят» под руками — когда на них надавливаешь ладонью, они… пружинят. А в другой квартире ученик начальной школы, сидя за кухонным столом, локтем пробил в стене дыру.

В подвале стоит вода. Водосточных труб на доме нет, при этом карнизы крыши подшиты пластиком настолько бестолково, что вся вода во время дождей и таяния снега течет по стенам в окна, увеличивая влажность в квартирах до критических показателей. Вентиляция не работает, а двускатная кровля только с одной стороны поддерживается стойками из тонкого металлического профиля, с другой стороны их нет вовсе.

"Ласточка" с дефектом

— Зато наши дома построены по нанотехнологии, — горько шутят сегодня обитатели этих трещащих по швам новостроек.

О том, как экономичное каркасно-монолитное жилье возводилось, в Интернете легко узнать: рыбинский телеканал в сентябре 2011 года сделал о первом доме, находившемся тогда на стадии сборки металлического каркаса, небольшой сюжет.

"Эта технология только сейчас внедряется на территории России , — рассказывал на камеру заместитель генерального директора фирмы-подрядчика Сергей Амбарцумян . — В некоторых областях она уже довольно активно используется — в Московской, Орловской. В Ярославской области , насколько я знаю, эти дома будут «первой ласточкой».

"Ласточка" оказалась с дефектом. Поскольку действующее законодательство освобождает от государственного строительного надзора дома не выше трех этажей и не шире четырех подъездов, выигравшая конкурс компания-застройщик, зарегистрированная в Новосибирске , и нанятый ею подрядчик чувствовали себя на рыбинской стройплощадке совершенно свободно. Как строили и насколько скрупулезно соблюдали заявленную технологию — вопрос, интересующий сегодня всех.

Соорудили трехэтажки рекордно быстро: в июне 2011 года экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин подписал постановление о выделении земельного участка под строительство, а в июне 2012 года городской департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на ввод домов в эксплуатацию. В канун 2013 года на сайте правительства Ярославской области даже появилось сообщение о том, что переселенные из аварийного жилфонда с улицы Щепкина граждане благодарят губернатора за новые квартиры. О том, что вскоре на новое жилье люди начали дружно жаловаться, на сайте правительства не писали.

Неудачный строительный эксперимент стоил бюджетам города, области и Фонда ЖКХ 120 миллионов рублей

— Когда мы осенью 2012 года сюда заселились, у нас даже двери не закрывались, — рассказывает жительница дома 29а Валентина Веселова. — Потому что все было влажное, мокрыми были даже стены, а когда отопление дали, все, видимо, и начало трещать. Мы жаловались в разные инстанции: к нам придут, сфотографируют трещины и уйдут.

— Сначала я жаловалась в Ярославскую облпрокуратуру, после чего пришла комиссия, в том числе представители рыбинской администрации. На трещину поставили маячки, и на этом все закончилось, — вторит соседке «владелица» одной из самых больших трещин в доме 29б Ирина Городничева. — Потом я обращалась в управляющую компанию, мне обещали щель заделать, но разговорами все и закончилось. Снова пришли, поставили маяки, и опять ждем чудес. Когда говорят, что якобы никто с жалобами не обращался, это неправда. Просто все закрыли на проблему глаза.

Направили на обследование

Кстати, в администрации Рыбинска действительно сообщили, что до осени 2017 года заявлений от жителей проблемных домов с улицы Щепкина в городское управление строительства не поступало, поэтому оснований для обращения по гарантийным обязательствам к застройщику не было. Однако Рыбинская городская прокуратура , в конце прошлого года проверившая условия жизни в инновационных развалюхах, сделала вывод, что «администрацией городского округа город Рыбинск длительное время не принималось мер к понуждению застройщика к устранению недостатков строительства», и внесла представление в адрес первого заместителя главы города об устранении нарушений жилищного законодательства.

Того же мнения оказалась и областная прокуратура, внесшая представление уже в адрес самого главы города Дениса Добрякова , а в отношении гендиректора УК возбудившая дело об административном правонарушении.

В итоге администрация Рыбинска выделила из горбюджета средства на проведение комплексного обследования домов на Щепкина и заключила договор со специализированной организацией. Ожидается, что официальное заключение будет готово в мае. На время обследования жителям, опасающимся за свою безопасность, предложили переселиться в маневренный жилфонд. Правда, никто этой возможностью пока не воспользовался.

Между тем срок устранения недочетов по гарантии у обоих домов закончился в 2017 году. Более того — в 2016 году застройщик был исключен из Единого госреестра юридических лиц как прекративший деятельность. То есть процедура привлечения его к ответственности, если она будет запущена, окажется долгой и вряд ли успешной. Да и в самом Рыбинске ответственных найти нелегко — с момента заселения домов в городе сменились три главы.

Неудачный строительный эксперимент стоил бюджетам города, Ярославской области и Фонда содействия реформированию ЖКХ 120 миллионов рублей. Дорогой получится «экономия», если два новых дома, где в общей сложности сто квартир, придется расселять.

Компетентно

Андрей Урин, заместитель директора департамента Государственного жилищного надзора Ярославской области:

— Дефекты могут свидетельствовать о недостаточной работоспособности несущих конструкций зданий. Необходимо проведение инженерного обследования основных несущих конструкций крыши, перекрытий, стен, фундаментов и грунтового основания зданий с привлечением специализированной организации и применением инструментальных и лабораторных методов обследования с целью определения технического состояния конструкций в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и принятия дальнейших решений по результатам обследования.