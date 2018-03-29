Госдума ужесточает наказание за хищения и откаты при госзакупках

Президентский закон об уголовном наказании за злоупотребления в сфере госзакупок прошел первое чтение в Госдуме . Существенно расширяется круг лиц, которым будет грозить «посадка», вводятся серьезные тюремные сроки за откаты в этой важной для экономики системе.

Вследствие принятия поправок тюрьма будет грозить не только чиновникам, но и лицам, не относящимся к категории должностных. Раньше последние отделывались небольшими штрафами — до 50 тыс. рублей.

Именно «нечиновники», задействованные в данной сфере совершают большинство нарушений, и штрафы их не пугали, пояснил первый замруководителя фракции "Единой России" Виктор Пинский . Речь о сотрудниках федеральной контрактной системы, контрактных управляющий, лицах, которые осуществляют прием выполненных работ и оказанных услуг.

Злоупотребления в этой сфере представляют собой повышенную общественную опасность, поскольку закупки осуществляются и для решения таких стратегических задач как обороноспособность и безопасность страны, заявил парламентарий. Коррупция — это серьезная угроза для стабильности, она тормозит экономический рост. «Поэтому мы считаем, что действия таких лиц должны быть криминализированы, — заключил он. — Инициатива президента позволит эффективно бороться даже с самыми изощренными коррупционными схемами и сохранить деньги и наших налогоплательщиков от преступных посягательств, а также защитить стратегические интересы государства».

Данный проект был подготовлен по итогам заседания Совета при президенте по противодействию коррупции, сообщил полпред главы государства в ГД Гарри Минх . Тот факт, что по уголовной статье караются только те лица, которые злоупотребляют должностными полномочиями, — это существенный пробел в законодательстве, считает он.

Наказанием по новой статье будет тюремный срок до трех лет. Однако если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, срок лишения свободы устанавливается до семи лет. Минх уточнил, что крупный размер — это 2,25 млн, а особо крупный — 9 млн рублей.

Еще одна статья, которую добавляет в УК президентский законопроект, вводит наказание за подкуп указанных «не должностных» лиц. Речь идет о так называемых «откатах» при госзакупках. Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы, либо штраф равный сорокакратной сумме. А для тех, кто принял взятку, предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы и штраф, равный пятидесятикратной сумме подкупа.

Расследование «откатов» будет относиться к компетенции Следственного комитета . При существенном содействии следствию можно будет получить более мягкое, административное, наказание.