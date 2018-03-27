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Нижегородским пенсионерам с ограниченными возможностями помогут искать работу
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Нижегородским пенсионерам с ограниченными возможностями помогут искать работу 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородским пенсионерам с ограниченными возможностями помогут искать работу28 марта 2018 года в 11.00 в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Была б охота, заладится и работа» состоится первый тренинг по эффективному поиску работы. Организатором тренинга выступает НРООИ «Социальная реабилитация», которая и реализует этот социально значимый проект. Он направлен на привлечение к трудовой деятельности различных форм занятости людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Нижегородской области.
С целью развития трудовой мотивации представителей целевых групп в рамках проекта пройдет 3-этапная подготовка участников к активному поиску работы на рынке труда в виде тренингов, первый из которых называется «Подготовка к поиску работы». Ожидаются не только профессиональные советы и теоретические знания о текущей ситуации на рынке труда региона, но и разработка плана поиска работы и его этапов, а также обзор источников информации об имеющихся вакансиях.
Участие в тренинге поможет представителям целевых групп по-новому взглянуть на проблему собственного трудоустройства и выработать эффективную стратегию поиска работы с помощью информационных технологий.
Учитывая постоянно растущий интерес целевых категорий проекта к трудоустройству, ведущим тренинга выступит директор макрорегиона Поволжье HeadHunter Софья Исакова.
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