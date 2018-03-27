Моногорода ЦФО получили особый статус

Павловский транзит

Павловск с 26-тысячным населением расположен в 170 километрах от Воронежа. Главное промышленное производство здесь — добыча гранита на крупнейшем в Европе месторождении. Но предприятие, которое разрабатывает карьер и выпускает щебень, не первый год испытывает финансовые трудности и сокращает штаты. На нем занято менее двух тысяч человек.

Рядом с городом проходит важная магистраль М-4 «Дон» ( Москва Новороссийск ), благодаря чему транзитного транспорта довольно много, особенно летом. По пути на юг проезжие нередко останавливаются в Павловске на ночлег, принося некоторый доход гостиницам и кафе. Можно искупаться в Дону , отдохнуть на турбазе или в санатории рядом с городом, побывать на обзорной экскурсии по «малому Петербургу » или в конноспортивном клубе, а еще — прокатиться на кораблике в Белогорский мужской монастырь, знаменитый своим пещерным храмом и длинными коридорами в толще мела. Муниципальные власти пытаются по мере возможности укрепить инфраструктуру, необходимую для развития внутреннего туризма. Но серьезным источником дохода для павловчан он пока не стал.

Создание ТОСЭР позволит разместить в Павловске и его окрестностях не менее 20 новых производств. Правительство Воронежской области уже подписало соглашения о намерениях с двумя потенциальными резидентами «особой зоны», которые планируют вложить в местную экономику 11,2 миллиарда рублей и создать для павловчан свыше тысячи рабочих мест.

Якорным проектом станет строительство мясокомбината ГК «Агроэко» с объемом инвестиций более 10 миллиардов. Для создания и реконструкции дорог, инженерных сетей и энергетических мощностей, необходимых этому предприятию, Павловск получит в 2018-м миллиард рублей из Фонда развития моногородов. Свою лепту — 53,6 миллиона — внесут бюджеты Воронежской области и самого Павловска.

Резидентами территории смогут стать, в частности, компании, занятые производством мебели и пищевых продуктов, выращиванием фруктов и ягод, переработкой природных ресурсов — словом, приоритет отдан развитию реального сектора экономики. При этом бизнес новых предприятий, претендующих на господдержку, не должен быть связан с деятельностью градообразующего горно-обогатительного комбината.

Якорным проектом в Павловске станет строительство мясокомбината с объемом инвестиций более 10 миллиардов

Инвесторам обещают привлекательные условия: ставка по страховым взносам — 7,6 процента (для нерезидентов — 30), по налогу на прибыль — не более пяти процентов в течение первых пяти лет и не более 12 в течение последующих пяти, а также освобождение от земельного налога и льготные пошлины на ввоз в ТОСЭР иностранных товаров. При этом каждый должен будет вложить как минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти постоянных рабочих мест.

"Локалов" ждет

Гаврилов-Яме Ярославской области , где немногим больше 17 тысяч жителей, статуса ТОСЭР дожидались с большим нетерпением.

— Мы ждали этого очень сильно, все переживали: дадут не дадут, — рассказывает первый заместитель главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Михаил Киселев . — Когда нам позвонили и сообщили, что постановление подписано, статус присвоен, мы все просто воспряли духом. Дальнейшее зависит уже только от нас: надо работать, затягивать в город инвесторов.

Два инвестора, выбравшие Гаврилов-Ям для открытия своих производств, но не начинавшие деятельность до присвоения городу статуса ТОСЭР, уже точно есть. Это будут владельцы предприятий по производству нетканых материалов для медицины и выпуску телекоммуникационных шкафов. Оба планируют разместиться на площадях местного промышленного парка «Локалов», в свою очередь, созданного на территории обанкротившегося Гаврилов-Ямского льнокомбината — бывшего градообразующего предприятия. Этот промпарк расположен практически в центре города, рядом трасса Ярославль — Иваново и железнодорожная ветка, к услугам бизнеса все необходимые коммуникации. Заходи — работай.

Поэтому еще один инвестор, со слов Михаила Киселева, заявил о намерении построить в городе завод по глубокой переработке пшеницы и сои. Причем компания хочет не только перерабатывать зерновые, но и растить особые, районированные их сорта на окрестных, сейчас заброшенных, полях. Правда, конкретики еще нет, из-за чего об этом проекте в городе пока говорят со сдержанным оптимизмом.

После того как льнокомбинат в 2013 году обанкротился, в Гаврилов-Яме осталось одно-единственное крупное предприятие — машиностроительный завод «Агат», в основном выполняющий оборонный госзаказ. Сегодня там работают 1600 человек. На налоги «Агата» город, по сути, и живет.

— Даже если только три названных инвестора к нам придут и предприятия заработают, у нас ситуация изменится, появится тенденция к развитию. Будут рабочие места, перспективы, город будет дальше жить, — строит планы первый зам главы.

В горадминистрации рассказали, что в службе занятости на учете сейчас состоит около 350 гавриловямцев — вроде не так уж и много, но две тысячи горожан каждый день утром уезжают на работу в Ярославль. И когда компания, производящая медицинские нетканые материалы, месяц назад в Гаврилов-Яме устраивала встречу с потенциальными работниками (а их ей потребуется около пятисот), на нее пришли 700 человек. То есть свободных рабочих рук здесь предостаточно — дело за свободными рабочими местами.

Не комбинатом единым

Статус территории опережающего социально-экономического развития для белгородского города Губкина — не только новые возможности, но и признание его особенностей. По сути, сейчас это один из лучших районных центров региона, где даже цветники не такие, как у всех. И место это отнюдь не депрессивное.

Власти моногорода — а четверть всех его жителей трудится на Лебединском горно-обогатительном комбинате — о том, чтобы получить статус ТОСЭР, задумались еще в прошлом году. Как только территории опережающего развития стали открывать не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране, глава округа Анатолий Кретов заявил, что городу горняков это просто необходимо: нужны стимулы для альтернативных отраслей экономики, а своими силами их не создать.

Государство предоставляет инструменты, но сами муниципалитеты должны занять активную позицию

Несколько месяцев назад в Губкине обсудили перспективы развития нетрадиционных для города отраслей. Так, здесь намерены создать молокоперерабатывающий завод, рыбоводческий комплекс и производства строительных материалов — например, керамический кирпич. Помимо этого, у предпринимателей есть проекты переработки старых автомобильных шин в резиновую крошку, а также пошива мягких контейнеров, для чего собираются перепрофилировать существующую швейную фабрику. И хотя все эти намерения были заявлены как часть региональной программы создания 500 малых предприятий в муниципалитетах, потенциальные инвесторы еще тогда поделились надеждами стать резидентами ТОСЭР.

Сверились с паспортом

Ефремов, Тульской области — пять муниципальных образований, отвечающих стандартам монопрофильных муниципальных образований: городские округа Алексин города Белев и Суворов, рабочий поселок Первомайский . В них проживает 11 процентов населения области. Сегодня в них разработаны паспорта программ комплексного развития. Задача — создать там новые современные предприятия, открыть рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих производств. В том же Ефремове в прошлом году помощь оказана 32 предприятиям на сумму более 12 миллионов рублей, уровень безработицы снизился на 22 процента. Теперь Ефремов получил статус территории опережающего развития.

Стоит отметить, что бизнес ждал этого момента, поскольку преференции ТОР получает весьма существенные.

— За счет преференций Ефремов в течение трех лет сможет стать действительно привлекательной площадкой для новых инвестиционных проектов. Уже подписано три соглашения с резидентами, которые предусматривают строительство предприятия и открытие новых производств в Ефремове, — отметил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев

Благодаря этому тульские власти рассчитывают на 11 миллиардов рублей инвестиций, создание тысячи рабочих мест и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней — не менее 21 миллиарда.

Прямая речь

Илья Кривогов , генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»: