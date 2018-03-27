В Зюзине открывается новая фотогалерея 

Межрегиональная общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб», расположившаяся в одном из зюзинских торговых центров, 31 марта распахнет двери своей новой фотогалереи.
На открытии галереии гости смогут ознакомиться с выставкой работ известных фотографов России, таких как Вадим Гиппенрейтер, Анатолий Васильев, Вячеслав Титов и Андрей Бронников. Кроме того, здесь впервые будет представлен благотворительный проект «Рисую. Мечтаю. Живу», в рамках которого выставят картины юных пациентов приморского онкогематологического центра.
Основатель «Морского Арт Клуба» — фотохудожник, путешественник, участник «кругосветок» Анатолий Васильев. По его словам, этот проект уникален как в рамках всей Москвы, так и в целом по России. На базе клуба регулярно проводятся интересные и познавательные мероприятия, на которые приглашаются все желающие: это и творческие встречи с фотохудожниками и путешественниками, и мастер-классы по фотоделу, и показ документальных фильмов, и творческие вечера. В планах — организация уроков географии и патриотического воспитания для школьников. Ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте организации.
Фото: trcmoscow.ru