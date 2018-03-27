За мужество и отвагу: офицер Росгвардии — о семье, службе и войне на Северном Кавказе

27 марта в России ежегодно отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Созданное в 2016 году новое силовое ведомство стало правопреемником внутренних войск МВД России , чьи традиции были заложены еще в прошлом веке. Конечно, изменилось время, но не изменилось их главное предназначение — обеспечение правопорядка и безопасности граждан, порой с риском для жизни. За эти два года Росгвардия показала свою огромную значимость в борьбе и с терроризмом, и с экстремизмом, и с оргпреступностью.

Накануне Дня войск национальной гвардии ТАСС поговорил с одним из ветеранов боевых действий, награжденным орденом Мужества, — полковником Сергеем Шимко. В его военной биографии множество боевых командировок на Северный Кавказ в середине 1990-х годов, прохождение службы от командира взвода в Новочеркасске до командира отдельной бригады в Барнауле , а еще участие в обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Всемирной летней универсиады в Казани

Сегодня Сергей Шимко — слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ . У него четверо детей. Старшая дочь уже пошла по стопам отца и стала офицером — с красным дипломом окончила Санкт-Петербургский университет МЧС РФ , получила звание лейтенанта и теперь (вместе со своим мужем) проходит службу в органах МЧС в Казани. Кстати, для ее отца, можно сказать, знакомство с армией тоже началось в городе на Неве, когда он стал суворовцем.

Закалка характера

Шимко родился в Краснодарском крае в 1971 году. Мечта стать военным появилась, когда, учась в третьем или четвертом классе, он увидел парня в суворовской форме. «Быть красивым, подтянутым молодым человеком! Конкретной цели не было, выбрать какой-то род или вид войск, но связаться с армией — это точно», — признается он. После восьмого класса поступил в Ленинградское Суворовское военное училище.

Вначале, как и всем молодым людям, было трудно. «Но Ленинград поразил меня, я никогда на такие далекие расстояния не выезжал, — рассказывает офицер. — Ребята-однокурсники и офицер-воспитатель поддержали на первых порах. Те два года незабываемы — остались в душе каждого из нас, о чем говорит хранимый каждым суворовцем знак, называемый в народе „краб“, и суворовский погон, который выпускники носят прикрученным к нему внутри кителя».

Шимко вспоминает случай, когда в один из дней командир взвода, майор в годах, построил суворовцев и спросил: «Ну куда сегодня пойдем, ребята?» Мы отвечаем: «Ну конечно же, в увольнение». А он нам: «Сегодня, товарищи суворовцы, идем в Русский музей». А мы уже там были пять-шесть раз. На что он нам отвечает: «Вы будете это время вспоминать, потому что не у каждого будет возможность попасть в такие музеи, которые есть в Ленинграде. В него можно ходить много раз. И мы пошли туда, о чем не жалею», — вспоминает Шимко, который потом неоднократно бывал в Питере и посещал все музеи.

После училища суворовец Шимко был направлен в общевойсковое училище в город Баку . В конце 1980-х там была напряженная обстановка — в республике часто возникали межнациональные конфликты. Правоохранительные органы участвовали в поддержании порядка, там же пребывали и внутренние войска, выполнявшие совместные задачи. Недалеко был и Афганистан . «В то время каждый мальчишка в моем возрасте знал об этой войне, — вспоминает офицер. — У нас в училище были командир батальона и старшина, награжденный орденом Красной Звезды, — они являлись для нас примером». Шимко признается: «Каждый из нас — курсантов — посчитал бы для себя честью выполнять интернациональный долг». Кстати, среди преподавателей училища были не только афганцы, но и ветераны Великой Отечественной войны. И каждый передавал свой опыт.

Учеба длилась четыре года. С развалом Советского Союза выпускной курс был передислоцирован на самолетах в город Владикавказ . Всего 300 человек, которые через три месяца подлежали выпуску. «Мы все четыре года выполняли какие-то задачи: поддерживали порядок в одном из районов республики, а в 1990 году — в самом Баку. И перед выпуском стал вопрос: куда распределить 300 человек на территории Союза. В то время западной и южной групп войск не было, была перенасыщенность», — вспоминает офицер.

После института Шимко получил звание лейтенанта и должность — командир взвода роты батальона (на БТР-80) полка оперативного назначения внутренних войск МВД в Новочеркасске. Тогда, в 1992 году, на Северном Кавказе только формировались подобные части.

Мужество и отвага

Полк жил одной семьей, вспоминает Шимко. На его глазах в 1992 году офицеры полка получили государственные награды за карабахские события. «Надолго мне запомнились теплые слова в адрес награжденных. С того момента девять лет я служил в этой воинской части», — говорит он.

Когда началась Первая чеченская кампания, полк выполнял боевые задачи на границе с Карачаево-Черкесией . «Некоторые конфликты были предотвращены нашими офицерами, в том числе в пригородном районе Северной Осетии , где я впервые увидел смерть, огонь, трагедию людей, трагедию народа. Почувствовал себя нужным, выполняющим свой долг по наведению порядка», — рассказывает Шимко.

В 1993 году он встретил свою супругу Елену. Свадьбу сыграли в Краснодарском крае, а через год родилась первая дочь Анна. Как и все офицеры в то время, семья снимала квартиру в Новочеркасске. После стали давать уже служебное жилье. «Мне повезло — среди первых 50 счастливчиков я получил служебную однокомнатную квартиру», — улыбается он.

Будучи старшим лейтенантом с 1994 по 1996 год, он выполнял задачи по разоружению незаконных бандформирований и наведению конституционного порядка в Чечне . За это время возглавил более 30 войсковых нарядов, принял участие в проведении десяти спецопераций по разоружению боевиков.

Войсковая застава, которую возглавлял Шимко, подверглась нападению боевиков. Под покровом ночи они вплотную приблизились к подразделению и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Под огнем противника старший лейтенант Шимко организовал личный состав на отражение нападения. Он лично уничтожил четырех вооруженных бандитов. Как потом напишут в представлении к награждению, «благодаря умело организованной системе огня, четким и решительным действиям военнослужащих заставы нападение боевиков было отражено без потерь личного состава и боевой техники».

Это была первая государственная награда офицера Шимко. «При участии в боевых действиях — скажу — очень чувствуется плечо товарища, мудрость командира и поддержка подчиненных, выполнивших задачу без потерь», — вспоминает он.

Тем временем росла дочь, и «семья ждала, как и все офицерские жены…» «Потом другая война началась, я приехал — а дочь уже заговорила», — вспоминает он.

"Папа, где ты был так долго?"

"Что вспоминается? Только хорошее, а все плохое вспоминается с какими-то историями, которые с годами превращаются в байки или сюжеты для фильмов. Плохого нет, только хорошее: дружба, взаимопонимание, взаимовыручка, практика выполнения задач", — размышляет офицер о том времени.

В каждой воинской части есть дни памяти погибших военнослужащих, в Росгвардии традиционно чтут память товарищей, оказывают помощь семьям, вдовам, детям. «Большинство тех, кто прошел горячие точки, продолжают служить в различных должностях, со всеми общаемся. И при встрече всегда говорим: „Здравствуй, брат“, — рассказывает Шимко.

В те годы девочке-первокласснице слушать папины истории о войне было, конечно, не интересно. Офицер признается, что был только один вопрос: „Папа, где ты был так долго?“ Лишь в старших классах, когда дети стали писать сочинения о том, кто их родители, у юной Анны Шимко появилась настоящая гордость за свою семью.

После службы на Кавказе с 2001 по 2003 год Шимко обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, заочно окончил Ростовский юридический институт МВД России. Проходил службу в знаменитой дивизии имени Дзержинского в Подмосковье на должности командира батальона, заместителя командира полка. Там же родился второй ребенок, сын Иван, и через полтора года двойня — сын Данила и дочь Алина. Семья стала многодетной, и Шимко этим очень гордится.

Офицер немного хвастается своей старшей дочерью — красный диплом ей вручал на выпуске лично министр МЧС. Кстати, Шимко тоже оканчивал все учебные заведения с отличием. В 2017 году в его семье состоялось еще одно радостное событие — старшая дочь вышла замуж.

После дивизии Дзержинского он проходил службу в управлении боевой подготовки Главного командования внутренних войск, а затем был направлен командиром полка в Сочи в преддверии подготовки к Олимпийским играм. Там в 2014 году в составе сводной группировки войск обеспечивал общественную безопасность.

Были случаи, когда военнослужащим внутренних войск приходилось оказывать помощь людям, попавшим в ДТП, задерживать преступников и правонарушителей. „По оценке, которая была дана Верховным главнокомандующим, задачи были выполнены качественно. Есть и грамота от президента РФ, и памятная медаль, такие же в том числе и у военнослужащих срочной службы. Я думаю, у каждого сотрудника силового ведомства, кто принимал участие, это останется на всю жизнь. Эта память — как у наших предшественников в далеком 1980 году. Мы тоже являемся частью истории, чем и гордимся“, — говорит офицер.

Шимко также служил три года заместителем командира соединения в Самаре и участвовал в поддержании общественного порядка на Всемирной универсиаде в Казани. Затем судьба привела семью в Алтайский край . Сергей Шимко был назначен командиром отдельной бригады Сибирского регионального командования внутренних войск в Барнауле. Теперь — снова Москва : центральный аппарат Росгвардии, а затем — учеба в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В завершение нашего разговора полковник Шимко признался, что в результате командования различными подразделениями он понял — успех каждого коллектива, каждой воинской части создается всеми солдатами, прапорщиками и офицерами. „И нельзя сказать, что командир хороший, а подчиненные плохие или наоборот. От действий каждого зависит успешное выполнение задач“, — подытожил офицер Росгвардии.