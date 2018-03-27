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Югорчане зададут неудобные вопросы Дмитрию Губерниеву
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Югорчане зададут неудобные вопросы Дмитрию Губерниеву 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
27 марта 2018 года на официальной странице телекомпании «Югра» появилось заманчивое приглашение. В эту пятницу в «Северном шоу» специальный гость спортивный журналист Дмитрий Губерниев. В прямом эфире телеканала «Югра» в 19:30 спортивного эксперта расспросят про биатлон и зачитают все вопросы зрителей. Спрашивать можно о чём угодно начиная с любимого вопроса другого известного спортивного журналиста Юрия Дудя про зарплату заканчивая личной жизнью.
Вопросы принимают в группе «Югра в твоих руках» в комментариях под постом и по телефону в день эфира. Это будет первое интервью знаменитого комментатора Дмитрия Губерниева в «Снежном шоу».
«Мы часто приглашаем звезд и практикуем общение с известными людьми напрямую. Чтоб каждый, кто хочет, мог позвонить и задать свой вопрос или даже решить, какую-то проблему в случае, если в студии чиновник» — пояснила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» ведущая «Снежного шоу» Ирина Молчанова.
Югорчане уже откликнулись на призыв и спешат оставлять свои вопросы. Правда пока гораздо больше скабрезных советов журналистам шоу и такие же вопросы оскорбления в адрес звёздного гостя.
«Снежное шоу» — интерактивная программа на телеканале «Югра». Выходит каждую пятницу в 19:30. В центре внимания две темы: серьёзная и развлекательная. Главная цель программы помочь зрителям пообщаться с важными персонами без посредников. Кроме звезд шоу–бизнеса в эфире гостят и чиновники, которые порой прямо ан месте помогают решать проблемы горожан.
Дмитрий Губерниев — известный спортивный комментатор. Сейчас ведёт свою программу про биатлон на телеканале «МАТЧ-ТВ». На президентских выборах 2018 выступал в инициативной группе в поддержку Владимира Путина. Доверенное лицо президента России.
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