Объем розничных продаж прессы в отделениях «Почты России» в 2017 г. вырос на 5% — до 4,9 млрд руб.

Почта России » увеличила розничные продажи прессы на 5% в 2017 г., сообщили в пресс-службе организации. «В 2017 г., по предварительным данным, объем розничных продаж газет и журналов в отделениях «Почты России» вырос на 5% по сравнению с 2016 г. и составил 4,9 млрд руб. В частности, объем продаж изданий ИД « Российской газеты » увеличился на 20%, ИД « Аргументов и фактов » — на 10%, ИД « Комсомольская правда » — на 6%, к уровню 2016 г.», — говорится в сообщении. По данным Ассоциации распространителей печатной продукции, розничная продажа газет и журналов в России в 2017 г. снизилась на 10%. «Для поддержки печатных СМИ „Почта России“ ведет системную работу по развитию розничных продаж газет и журналов, а также популяризацию чтения. 42 тыс. почтовых отделений находятся в шаговой доступности для 95% россиян. Пресса размещается в выделенных зонах крупных городских почтовых отделений, а также на специальных стойках или барьерах почтовых отделений. Регулярно обновляется список выкладываемых федеральных и региональных изданий. Мы внимательно анализируем розничные цены на периодику, чтобы сохранить их на более низком уровне, чем в других точках продажи прессы», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инессы Галактионовой Для предсортировки изданий и контроля за выкладкой в отделениях почты привлекаются дистрибьютеры, регулярно проводятся встречи с издательским сообществом, по итогам которых утверждается детальный план работы. Уточняется, что дополнительный интерес читателей к печатной прессе удалось вызвать благодаря проведению в филиалах «Почты России» акций активных продаж прессы «Читаем с Почтой», в рамках которых покупатели могли получить сборник кроссвордов или книгу за покупку газет и журналов свыше определенной суммы. В результате, объемы продаж прессы в октябре — ноябре 2017 г. увеличились по сравнению прошлым годом в 59 субъектах РФ, в ряде регионов более чем в два раза, например, в Липецкой и Орловской областях — на 108% и 97%, соответственно, в Воронежской области — на 75%, в Московской области — на 74%.