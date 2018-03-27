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Минкавказ: бюджетные организации Кавказа вышли на 100% расчетов за электроэнергию
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Минкавказ: бюджетные организации Кавказа вышли на 100% расчетов за электроэнергию 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Почти все регионы Северного Кавказа по итогам 2017 года смогли выйти на 100% уровень оплаты за потребление электроэнергии предприятиями, финансируемыми из бюджета субъектов. Об этом сообщает по итогам заседания рабочей группы по топливно-энергетическому СКФО при правкомиссии по вопросам социально-экономического развития округа сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.
"О результатах проводимой в 2017 году работы по улучшению ситуации и взысканию задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса сообщил заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. Он отметил, что практически по всем субъектам СКФО обеспечен 100% уровень расчетов за потребленную электроэнергию предприятиями, финансируемыми из средств республиканских бюджетов. При этом в регионе пока не достигнуты необходимые показатели по платежам предприятий ЖКХ и населения", — говорится в сообщении.
Поясняется, что на совещание отметили положительные результаты проведенного в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии эксперимента по отработке межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций. Благодаря системному взаимодействию удалось наладить эффективную работу по предотвращению фактов хищений ресурсов, вдвое снизить уровень потерь газа, а также более чем в два раза повысить уровень фактического взыскания платежей.
"Проводимый эксперимент показывает возможность достижения быстрых результатов по снижению уровня потерь энергоресурсов и повышению платежной дисциплины потребителей при условии выстраивания эффективного взаимодействия ресурсоснабжающей организации с силовыми ведомствами и региональной и муниципальной властью", — цитирует пресс-служба слова министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.
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Источник: глава "Черноморнефтегаза" Борис Зимин покинул свой пост Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ-2018 Второй скафандр нового поколения "Орлан МКС" доставят на орбиту в июле
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