Участников рынка напугал законопроект о запрете рекламы лекарств на радио и телевидении

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитала, что в случае принятия законопроекта, запрещающего рекламу лекарств на радио и телевидении, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд рублей в год, пишет газета

"Коммерсант"

Производителям будет сложнее выводить на рынок новые лекарства, а их реклама уйдет в слабо контролируемый властями интернет, предупреждают участники рынка.

В направленном в конце февраля письме главе ТПП РФ Сергею Катырину АКАР пишет, что в 2016 году на рекламу в категории «медицина и фармацевтика» в России пришлось 18,8% (33,4 млрд рублей) от общего объема рекламы на радио и ТВ (2,4% и 91,1% соответственно). Запрет рекламы приведет к падению выручки федеральных и региональных телеканалов и радиостанций, которым потребуется дополнительное финансирование. В бюджете таких средств не предусмотрено, отмечают в ассоциации.

Сейчас на телевидении и радио нельзя рекламировать только рецептурные препараты. Участники отрасли неоднократно предлагали снять это ограничение, но власти, напротив, настаивают на ужесточении регулирования рекламы лекарств.

В конце января законопроект о ее запрете на радио и телевидении внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским . Они пояснили что 60% россиян предпочитают самолечение, которое, по данным ВОЗ, занимает пятое место среди причин смертности. А самолечению считают авторы законопроекта, во многом способствует навязчивая реклама препаратов по телевидению и радио.