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Участников рынка напугал законопроект о запрете рекламы лекарств на радио и телевидении
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Участников рынка напугал законопроект о запрете рекламы лекарств на радио и телевидении 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитала, что в случае принятия законопроекта, запрещающего рекламу лекарств на радио и телевидении, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд рублей в год, пишет газета
"Коммерсант"
Производителям будет сложнее выводить на рынок новые лекарства, а их реклама уйдет в слабо контролируемый властями интернет, предупреждают участники рынка.
В направленном в конце февраля письме главе ТПП РФ Сергею Катырину АКАР пишет, что в 2016 году на рекламу в категории «медицина и фармацевтика» в России пришлось 18,8% (33,4 млрд рублей) от общего объема рекламы на радио и ТВ (2,4% и 91,1% соответственно). Запрет рекламы приведет к падению выручки федеральных и региональных телеканалов и радиостанций, которым потребуется дополнительное финансирование. В бюджете таких средств не предусмотрено, отмечают в ассоциации.
В АКАР изданию рассказали, что аналогичные письма были направлены в правительство РФ, Минсвязи, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономики, Совет федерации, Госдуму, Общественную палату и уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Информации об ответах на письма пока нет.
Сейчас на телевидении и радио нельзя рекламировать только рецептурные препараты. Участники отрасли неоднократно предлагали снять это ограничение, но власти, напротив, настаивают на ужесточении регулирования рекламы лекарств.
В конце января законопроект о ее запрете на радио и телевидении внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Они пояснили что 60% россиян предпочитают самолечение, которое, по данным ВОЗ, занимает пятое место среди причин смертности. А самолечению считают авторы законопроекта, во многом способствует навязчивая реклама препаратов по телевидению и радио.
Руководитель департамента продуктивности и оценки медиазакупок OMD OM Group Андрей Скородумов приводит данные, согласно которым лекарства составляют 30% всей рекламы на телевидении, а десять из двадцати крупнейших рекламодателей — это компании, выпускающие фармацевтические препараты.
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