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«Мотовилихинские заводы» признаны банкротом
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«Мотовилихинские заводы» признаны банкротом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Процедура наблюдения в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» была введена в августе прошлого года. С иском об этом обратилось АО «ВНИИ „Сигнал“ (Владимирская область). Заявитель обосновывал свои требования наличием задолженности со стороны предприятия в размере 32,1 млн рублей.
В августе прошлого года предприятие заявило о запуске схемы финансового оздоровления предприятия. В феврале на оборонном предприятии побывал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Он пообещал загрузить предприятие заказами до 2027 года.
Также Борисов заявил, что минобороны заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении „Мотовилихинских заводов“, так как это единственный в России производитель ряда образцов военной техники.
Фото: mz.perm.ru
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