Константин Горобцов будет назначен заместителем губернатора 

Константин Горобцов, который, как ожидается, на внеочередном заседании городской думы 27 марта досрочно сложит свои полномочия городского головы Калуги, будет назначен заместителем губернатора. По сообщению телерадиокомпании «Ника ТВ», в правительстве Калужской области он будет курировать социальный блок вместо Николая Калиничева, который возглавит администрацию Боровского района. В свою очередь Илья Веселов, теперь уже экс-глава администрации Боровского района, возглавит областное Минэкономразвития вместо Дмитрия Разумовского. Как уже сообщала «Калуга 24», именно Дмитрий Разумовский 27 марта на внеочередном заседании городской думы Калуги будет назначен временно исполняющим полномочия городского головы. Нового градоначальника депутатам, как ожидается, представит лично губернатор Анатолий Артамонов.