Ещё
Константин Горобцов будет назначен заместителем губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Константин Горобцов будет назначен заместителем губернатора 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Константин Горобцов, который, как ожидается, на внеочередном заседании городской думы 27 марта досрочно сложит свои полномочия городского головы Калуги, будет назначен заместителем губернатора. По сообщению телерадиокомпании «Ника ТВ», в правительстве Калужской области он будет курировать социальный блок вместо Николая Калиничева, который возглавит администрацию Боровского района. В свою очередь Илья Веселов, теперь уже экс-глава администрации Боровского района, возглавит областное Минэкономразвития вместо Дмитрия Разумовского. Как уже сообщала «Калуга 24», именно Дмитрий Разумовский 27 марта на внеочередном заседании городской думы Калуги будет назначен временно исполняющим полномочия городского головы. Нового градоначальника депутатам, как ожидается, представит лично губернатор Анатолий Артамонов.
Калуга 24: последние новости
В Малоярославце похоронили офицера, закрывшего собой солдата при взрыве гранаты За личный вклад в развитие Калуги награжден гендиректор АО «Тайфун» Количество ломбардов сократилось на четверть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева183
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову64
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии397
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово423
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение