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Пропавшего в Навашине мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца поисков
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Пропавшего в Навашине мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца поисков 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Пропавшего в Навашине 60-летнего Олега Загребина нашли мертвым спустя почти полтора месяца после исчезновения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Напомним, пожилой мужчина ушел из дома 18 февраля и пропал без вести. По словам родственников, он мог нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры и полиция развернули поиски. Сегодня, 27 марта, стало известно, что Олег Загребин погиб. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким мужчины.
Напомним, пропавшая в Нижнем Новгороде восьмилетняя Кристина Козлова найдена живой.
Фото: ПСО «Волонтер»
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