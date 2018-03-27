Пропавшего в Навашине мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца поисков

Пропавшего в Навашине 60-летнего Олега Загребина нашли мертвым спустя почти полтора месяца после исчезновения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, пожилой мужчина ушел из дома 18 февраля и пропал без вести. По словам родственников, он мог нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры и полиция развернули поиски. Сегодня, 27 марта, стало известно, что Олег Загребин погиб. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, пропавшая в Нижнем Новгороде восьмилетняя Кристина Козлова найдена живой.

Фото: ПСО «Волонтер»