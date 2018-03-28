Короткий и страшный. Как воронежцы пережили 1918 год

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй», — писал Михаил Булгаков . Таким год был повсюду в России , и Воронеж не исключение. Рождалась новая эпоха.

Винтовка — это власть

В Воронеже сложилось сразу несколько центров власти. Финансами распоряжалась городская дума, работали земские органы. Кроме того, действовали организации анархистов. Одной из самых активных была боевая рабочая дружина Михаила Чернышова . Значимой силой обладала и церковь.

«Есть мнение о том, что церковь активно преследовалась, происходили массовые аресты и расстрелы священнослужителей, но это не совсем так, — считает краевед Николай Сапелкин . — Правда в том, что священнослужители были обижены: одним из первых решений советской власти стал декрет об отделении церкви от государства и школы».

Тем более, в то время мало кто верил, что большевики пришли всерьёз и надолго. Но скоро всё изменилось. Если в 1917 году представители Временного правительства занимались в основном тем, что играли в демократию, то Советы в 1918 году решительно взялись за решение острых проблем. Однако первым советским руководителям Воронежа во главе с председателем губкома Николаем Кардашовым не хватало опыта — отсюда и множество ошибок. Но к делу они подошли по-хозяйски. К тому же большевики опирались не на буржуазию или военных, а на большинство населения губернии: рабочих и крестьян.

На первых порах власть старалась действовать строго по Марксу и попробовала передать предприятия в руки пролетариата. В январе-феврале на заводах, железной дороге, в банках, на телеграфе и торговых предприятиях был введён рабочий контроль. Но реальность показала, что из попыток рядовых сотрудников командовать производством ничего, кроме хаоса, не выйдет. Подход быстро поменяли, и уже 31 января в Воронеже прошёл съезд рабочих сахарных заводов, принявший решение об их национализации — переходе в собственность государства. В течение 1918 года были национализированы все значимые предприятия региона. Перегибов старались избегать. Например, летом национализированные поместья были сданы в аренду бывшим владельцам, чтобы те смогли собрать урожай.

Дума была распущена 11 мая, а её функции принял муниципальный отдел губернского исполкома. Теперь предстояло навести порядок. В наследство от 1917 года новой власти достались милиция, боевые рабочие дружины, которые уже превратились в многочисленные анархические группы, а также отряды самоохраны — обычные горожане, которые с оружием охраняли свои дома. Все эти структуры в июне были подчинены вновь созданной ЧК. Её основу составили латыши — рабочие завода «Рихард-Поле», эвакуированного в 1917 году из Риги. Председателем воронежской ЧК стал Хинценберг — старый социал-демократ, несмотря на то, что ему самому было только 26 лет.

Красного террора в Воронеже, по сути, не было. Присланная из Москвы комиссия установила, что всего в 1918 году ЧК расстреляла 15 человек, и это в условиях разгула бандитизма. Три человека были расстреляны за спекуляцию. Двое — за преступления по должности. В их числе за взятку «вышку» получил коммунист, бывший редактор газеты «Красный листок», он же судебный следователь Соломин. Факт показательный, тем более что коммунистов — а именно им поручались руководящие должности — в Воронеже остро не хватало.

Дон. О массовых репрессиях тоже говорить не приходится. Всего в 1918 году ЧК завела 180 дел: 59% из них были связаны с пьянством и уличными бесчинствами, 22% — с растратой, взятками и саботажем, 5% — со спекуляцией. И только 14% составляли контрреволюционные преступления. Дело в том, что контрреволюция у нас была довольно слабой. Воронежская губерния оказалась пограничной, и большинство бывших хозяев и идейных врагов бежало в центры борьбы с советской властью — на Украину

А вот на совести боевых рабочих дружин было много крови.

«Например, когда в Воронеже начался голод, боевая дружина Чернышова двинулась в Землянский уезд — якобы для того, чтобы подавить крестьянское восстание, и в селе Старая Ведуга убила священника Иакова Лукашевича, — рассказывает краевед. — Сейчас в этом принято обвинять власть большевиков, но фактически дружина действовала самостоятельно. Независимых полевых командиров надо было свести в единую команду. Им предложили широкую платформу для объединения под эгидой ЧК, после чего постепенно избавились от самых жестоких и неуправляемых: либо арестовали, либо послали на заведомо гибельные задания».

В кольце фронтов

С февраля в Воронеже началась эпидемия тифа. Воронежцы голодали и замерзали — не хватало дров. Началось движение мешочников — люди массово выменивали городские товары на еду. К губернии начали приближаться линии фронтов. С Запада наступали немцы. Поначалу Воронеж прикрывала Донецко-Криворожская республика, но её сопротивление было недолгим. Немецкие войска вошли в Богучарский уезд и заняли станцию Кантемировка

А в конце весны на юге генерал Пётр Краснов и его сторонники объявили независимое государство — Всевеликое Войско Донское и заодно решили оторвать кусок побольше — включили в состав своей «республики» Воронежскую губернию под тем предлогом, что ещё до Петра I Московское государство отобрало у казаков их исконные земли. Отряды казаков вошли в губернию и на первых порах почти не встречали сопротивления.

В городе спешно стали формировать Южный фронт. Летом в Воронеж прибыл нарком по военным делам Николай Подвой­ский. 25 июля он провёл смотр интернационального отряда, в котором были русская, чешская, мадьярская, китайская, австрийская и германская роты.

Мечта об университете

Осенью открылся ВГУ: в Воронеж приехало русское отделение Юрьевского университета, в том числе учёные с мировым именем — хирург Николай Бурденко, химик Михаил Цвет и др.

«Нужно сказать, что до революции городские власти дважды просили правительство открыть в Воронеже университет, но получали в ответ предложение создать его за собственные средства, — отмечает Николай Сапелкин. — Кроме того, как известно, ещё в 1912 году в Воронеже началось строительство корпусов сельскохозяйственного института, но после начала Первой мировой работы были заморожены. Большевики в условиях разрухи и гражданской войны нашли средства и завершили строительство».

Между тем казаки Краснова продолжали двигаться к Воронежу, город страдал от нехватки снабжения, а зима 1918-1919 годов обещала быть ещё тяжелее прошлой: на дрова уже порубили практически все деревья. Однако в 1918 году Воронежу не суждено было быть захваченным: в декабре подразделения 8-й армии, пополненные воронежцами, отбросили наступавшие части Краснова.

Первая годовщина

Несмотря на тяготы жизни и растущую военную угрозу, Воронеж ярко отметил первую годовщину Октябрьской революции.